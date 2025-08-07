Varese News

Varese Laghi

Il Varesotto saluta le nuvole, in arrivo il caldo estivo con sole e afa

Le previsioni indicano un progressivo miglioramento del tempo con temperature in aumento e un weekend caratterizzato da caldo, soprattutto in pianura

lago maggiore

Il meteo nel Varesotto è pronto a “cambiare faccia”: dopo giornate un po’ incerte e a tratti piovose, il cielo si prepara a schiarirsi e, soprattutto, a scaldarsi. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni parlano chiaro: il sole tornerà protagonista e le temperature saliranno, fino a toccare valori decisamente estivi.

A Varese città, oggi si parte con un cielo poco nuvoloso e massime già in aumento: si toccheranno i 28-29°C.
A partire da giovedì sera e per il fine settimana, l’alta pressione prenderà il controllo, portando giornate soleggiate, cieli in gran parte sereni e un deciso aumento delle temperature. Le massime saliranno fino a 33-34°C, mentre le minime non scenderanno sotto i 20-23°C, soprattutto in pianura dove inizierà a farsi sentire anche l’afa.

Sui rilievi non sono esclusi isolati rovesci pomeridiani, ma in generale il tempo sarà stabile, con condizioni da piena estate.

Il meteo nel Varesotto sta quindi virando verso un agosto dal sapore classico: un inizio più incerto e fresco, seguito da un’ondata di caldo e cieli limpidi.

Roberta Bertolini
roberta.bertolini@varesenews.it

Pubblicato il 07 Agosto 2025
