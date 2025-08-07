Il Varesotto saluta le nuvole, in arrivo il caldo estivo con sole e afa

Il meteo nel Varesotto è pronto a “cambiare faccia”: dopo giornate un po’ incerte e a tratti piovose, il cielo si prepara a schiarirsi e, soprattutto, a scaldarsi. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni parlano chiaro: il sole tornerà protagonista e le temperature saliranno, fino a toccare valori decisamente estivi.

A Varese città, oggi si parte con un cielo poco nuvoloso e massime già in aumento: si toccheranno i 28-29°C.

A partire da giovedì sera e per il fine settimana, l’alta pressione prenderà il controllo, portando giornate soleggiate, cieli in gran parte sereni e un deciso aumento delle temperature. Le massime saliranno fino a 33-34°C, mentre le minime non scenderanno sotto i 20-23°C, soprattutto in pianura dove inizierà a farsi sentire anche l’afa.

Sui rilievi non sono esclusi isolati rovesci pomeridiani, ma in generale il tempo sarà stabile, con condizioni da piena estate.

Il meteo nel Varesotto sta quindi virando verso un agosto dal sapore classico: un inizio più incerto e fresco, seguito da un’ondata di caldo e cieli limpidi.