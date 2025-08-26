“In via Dandolo a Varese il marciapiede è pericoloso”

Ha presentato tanto di foto la lettrice Elisabetta, che ha scritto a Varesenews per segnalare le condizioni del marciapiede di Via Dandolo che, lei spiega “tutti i giorni percorro rischiando una caviglia, come me tutti gli utenti che posteggiando e devono recarsi a fare il ticket del posteggio”, evidenziando come il problema non riguardi solo lei ma tutti gli utenti che parcheggiano la propria auto e devono raggiungere i parcometri per fare il ticket di sosta.

Galleria fotografica Buche sul marciapiede di via Dandolo a varese 4 di 4

La signora mette in luce una problematica che coinvolge la sicurezza quotidiana dei pedoni: via Dandolo, come altre arterie cittadine, presenta evidenti criticità che richiedono interventi urgenti, e la richiesta è chiara: “Credo sia ora di intervenire”, conclude la cittadina nella sua lettera, sperando che la segnalazione possa “far muovere la macchina del Comune”.

L’intervento richiesto potrebbe trovare risposta nel piano di manutenzioni che l’Amministrazione sta portando avanti proprio in queste settimane: resta da capire se via Dandolo sia inclusa tra le priorità degli interventi programmati e quali saranno i tempi di realizzazione.