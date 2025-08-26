Varese News

Varese Laghi

“In via Dandolo a Varese il marciapiede è pericoloso”

La segnalazione di una lettrice, con tanto di documentazione fotografica: "Il problema riguarda tutti gli automobilisti che devono raggiungere i parcometri"

Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese

Ha presentato tanto di foto la lettrice Elisabetta, che ha scritto a Varesenews per segnalare le condizioni del marciapiede di Via Dandolo che, lei spiega “tutti i giorni percorro rischiando una caviglia, come me tutti gli utenti che posteggiando e devono recarsi a fare il ticket del posteggio”, evidenziando come il problema non riguardi solo lei ma tutti gli utenti che parcheggiano la propria auto e devono raggiungere i parcometri per fare il ticket di sosta.

Galleria fotografica

Buche sul marciapiede di via Dandolo a varese 4 di 4
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese

La signora mette in luce una problematica che coinvolge la sicurezza quotidiana dei pedoni: via Dandolo, come altre arterie cittadine, presenta evidenti criticità che richiedono interventi urgenti, e la richiesta è chiara: “Credo sia ora di intervenire”, conclude la cittadina nella sua lettera, sperando che la segnalazione possa “far muovere la macchina del Comune”.

L’intervento richiesto potrebbe trovare risposta nel piano di manutenzioni che l’Amministrazione sta portando avanti proprio in queste settimane: resta da capire se via Dandolo sia inclusa tra le priorità degli interventi programmati e quali saranno i tempi di realizzazione.

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Buche sul marciapiede di via Dandolo a varese 4 di 4
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese
Buche al marciapiede di via Dandolo a Varese

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.