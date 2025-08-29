In via Monte Rosa a Fagnano da due mesi e mezzo senza internet: “Lentezza di Telecom è esasperante”
Fiorenzo e altri residenti della via attendono dal 17 giugno il ripristino di un tratto di linea, danneggiata da un incidente stradale: "Hanno cambiato il palo e se ne sono andati"
Da due mesi e mezzo alcuni residenti di via Monte Rosa a Fagnano Olona sono senza linea internet. A causare l’interruzione, ad inizio giugno, è stato un incidente automobilistico che ha distrutto il palo della Telecom.
Da allora, però, sono passate diverse settimane in attesa che gli operai della società che gestisce la rete intervenissero per ripristinare la linea. Fiorenzo abita in quella via e passa le giornate al telefono prima con Fastweb e poi con Telecom, che gestisce l’infrastruttura: «Dopo tanta insistenza un mese fa sono venuti a posizionare il palo ma poi se ne sono andati e non sono più tornati – spiega il fagnanese -. Pensavo che nel giro di qualche giorno avrebbero completato il lavoro e invece siamo ancora qui, senza linea».
Per questo ha deciso di rivolgersi ai giornali: «Ho fatto passare un po’ di tempo, tenendo conto che è anche agosto, ma vedo che nulla si muove. Qui non abbiamo ancora la fibra ottica ma c’è una cabina a pochi metri di distanza, avrebbero potuto collegarci direttamente con pochi metri di cavo e invece dobbiamo aspettare che i tecnici intervengano sul palo, come se fossimo ancora nel secolo scorso». Il risultato è che per il terzo mese c’è chi sta pagando un abbonamento ad internet senza poterne usufruire.
