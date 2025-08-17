Incendio nel carcere di Lugano: arrestato un detenuto 45enne per incendio doloso
Un agente e due detenuti sono stati portati in ospedale per precauzione, altri due agenti sono stati visitati direttamente sul luogo dell’incendio
Un cittadino francese di 45 anni è stato arrestato per l’incendio scoppiato lo scorso 12 agosto nel carcere La Stampa di Cadro frazione di Lugano in Canton Ticino. L’uomo, che stava scontando una pena per violazione del bando, avrebbe appiccato il fuoco all’interno della propria cella. È ora indagato per incendio intenzionale e danneggiamento. (foto di archivio)
Principio d’incendio nella cella, tre persone in ospedale
L’allarme era scattato poco prima delle 19.30 di martedì 12 agosto. Gli agenti di custodia erano intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza sia l’uomo coinvolto sia gli altri detenuti del settore. L’incendio era stato poi domato dai Vigili del Fuoco: un agente di custodia e due detenuti, lievemente intossicati, erano stati portati in ospedale per accertamenti. Altri due agenti erano stati visitati sul posto.
Arresto e nuova misura cautelare
Nel corso dell’inchiesta avviata dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, è emerso che a provocare l’incendio sarebbe stato proprio il detenuto francese. L’uomo è stato quindi arrestato: una decisione che comporta anche la modifica del regime di esecuzione, da espiazione di pena a carcerazione preventiva.
Le ipotesi di reato a suo carico sono incendio intenzionale e danneggiamento. La misura restrittiva nei suoi confronti è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).
