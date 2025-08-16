Incendio tetto a Vergiate nel pomeriggio di sabato

Dalle ore 15 di sabato i vigili del fuoco sono impegnati a Vergiate, in via San Rocco, per domare le fiamme divampate sul tetto di uno stabile. Sul posto stanno operando numerose squadre con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala.

Le operazioni sono in corso e mirano sia allo spegnimento dell’incendio che alla messa in sicurezza dell’edificio. Al momento non si segnalano feriti.

La zona di intervento non è distante dalla frazione di Corgeno.