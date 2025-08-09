Incidente ad Appiano Gentile, ciclista investito, due i feriti

Soccorsi in azione ad Appiano Gentile per un incidente stradale avvenuto sabato 9 agosto poco prima di mezzogiorno.

Nello scontro è rimasto coinvolto un ciclista, secondo dinamiche ancora da chiarire. I feriti sono due: entrambi uomini rispettivamente di 51 e 58 anni.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso tra cui tre ambulanze della Croce rossa e due automediche insieme ai Carabinieri di Cantù. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Anna di Como con lesioni serie, ma non tali da essere considerati in pericolo di vita.