Incontri al Lake Museum, cultura e letture tra i luoghi storici di Cazzago Brabbia

Un viaggio tra storia e parole, immersi nel fascino del lago di Varese. A Cazzago Brabbia si propone l’appuntamento con “Incontri al Lake Museum”, un’iniziativa organizzata dal Gruppo Volontari Biblioteca e dal Gruppo Volontari Museo per valorizzare i luoghi storici del paese e riscoprire le tradizioni locali. Tre le date in programma: domenica 10, 17 e 24 agosto 2025.

L’evento si svolge in diversi spazi caratteristici del borgo – le ghiacciaie, il lavatoio e il rierun – che per l’occasione saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 10.00.

Letture e mostre tra le ghiacciaie

Alle ore 17.30, il ritrovo è fissato presso le ghiacciaie per un momento di lettura ad alta voce a cura dell’attrice e autrice Betty Colombo, che proporrà tre diversi racconti:“Lo scrittore dei Pesci”, “Madama la ghiacciaia e altre…freddure”, “La rete”.

Durante tutta la giornata sarà inoltre visitabile, sempre presso le ghiacciaie, la mostra “Ascoltare i pesci” dell’artista Chicco Colombo, un’esposizione che intreccia arte e ambiente con uno sguardo poetico sulla fauna lacustre.

L’iniziativa è completamente gratuita e non richiede prenotazione. Il lavatoio sarà aperto dalle 14:30 alle 16:30, mentre gli altri monumenti saranno accessibili a partire dalle ore 10.00.