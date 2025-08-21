Irene Tovaglieri festeggia 100 anni di forza e dedizione a Busto Arsizio

Grande festa mercoledì 20 agosto nell’oratorio della Parrocchia del SS. Redentore di Busto Arsizio per i cento anni di Irene Tovaglieri. Circondata dall’affetto dei famigliari, Irene ha ricevuto la visita del sindaco Emanuele Antonelli, accompagnato dagli assessori Cislaghi e Albani, che le hanno portato gli auguri della città.

Un secolo affrontato con forza e dedizione

Primogenita di quattro fratelli, cresciuta tra i campi e i valori autentici di una città ancora contadina, Irene ha attraversato un secolo di storia con forza, dedizione e spirito instancabile. Lavoratrice fin da giovanissima nel settore tessile, moglie amorevole, madre coraggiosa, ha ricevuto nel 1967 il riconoscimento di “Mamma dell’anno” per l’immenso amore dedicato al suo primo figlio, scomparso prematuramente a soli 13 anni.

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli incontra Irene Tovaglieri

Ha viaggiato, affrontato difficoltà con dignità e sorriso, e ha rappresentato nel tempo uno straordinario esempio di vitalità e resilienza.

Irene ha festeggiato il traguardo dei 100 anni insieme ai due figli e ai due nipoti e a tutta la sua famiglia.

Il segreto per arrivare a 100 anni? «Per me è stato l’amore verso mio figlio»

«Spesso mi chiedono quale sia il segreto per arrivare a 100 anni – racconta Irene Tovaglieri -. Non ho una risposta precisa. Forse la genetica. Forse la mia curiosità per il mondo. Forse il mio carattere socievole. Ma mi piace pensare che sia stato il mio primo figlio, quel figlio che ho accudito, senza mai chiedere nulla in cambio, a restituirmi, da lassù, quei 13 anni di vita e amore che gli ho donato. E forse è proprio per questo che sono ancora qui. A chi mi ascolta oggi voglio lasciare un messaggio: la vita non è sempre facile, ma ogni giorno porta con sé la possibilità di trovare un frammento di felicità. Non smettete mai di cercarlo. È lì, nascosto nei piccoli gesti, nelle persone che amate, nei ricordi che vi fanno sorridere».