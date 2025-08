La staffetta 4×100 mista maschile chiude ai piedi del podio ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Carlos D’Ambrosio hanno lottato fino all’ultima bracciata, ma un solo decimo di secondo ha separato gli azzurri dal bronzo.

L’Italia era in testa dopo le prime due frazioni e ancora terza al termine della farfalla, ma nello stile libero finale gli Stati Uniti hanno trovato l’allungo decisivo che li ha portati al podio.

La medaglia d’oro è andata alla Russia, che ha firmato anche il nuovo record dei campionati con 3:26.93, seguita dalla Francia argento. L’Italia si è così dovuta accontentare del quarto posto, chiudendo una staffetta comunque brillante e competitiva.

Un bilancio di sette medaglie per gli azzurri

Con la conclusione della rassegna iridata, il bilancio per l’Italia in vasca si ferma a sette medaglie: oro per Simone Cerasuolo (50 rana), argento per Thomas Ceccon (100 dorso), Nicolò Martinenghi (100 rana), Simona Quadarella (1500 sl), 4×100 sl uomini, bronzo per Thomas Ceccon (50 farfalla)e Benedetta Pilato (50 rana)