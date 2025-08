Jazz, astronomia e sapori sotto le stelle: le prossime “Sere FAI d’estate” in provincia di Varese

Programma ricco, eterogeneo e articolato quello delle “Sere FAI d’estate” in arrivo nei prossimi giorni all’interno dei beni FAI della provincia di Varese. Appuntamenti che spiccano all’interno di un calendario fatto (in 14 regioni italiane) di oltre 300 eventi aperti al pubblico nella stagione più calda.

Monastero di Torba (Gornate Olona) – San Lorenzo. Cena sotto le stelle

Sabato 9 e domenica 10 agosto, dalle 20.30, il FAI propone un’occasione unica per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero di Torba e per immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Nel corso della serata sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole e, alle ore 20.30, gustare una cena speciale presso il cortile interno.

Villa Della Porta Bozzolo (Casalzuigno) – Astronomi per una notte

Anche questo evento è in programma sia sabato 9 sia domenica 10 agosto (una terza serata ci sarà sabato 6 settembre). “Astronomi per una notte” è il ciclo di eventi dedicati dal FAI al cosmo e all’astronomia. In occasione di queste speciali serate, a cura dell’Osservatorio Astronomico “Schiaparelli” che ha sede al Campo dei Fiori di Varese, i visitatori potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco della Villa, scrutando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo.

Sarà inoltre possibile consumare un delizioso picnic realizzato da Marco Dossi, apprezzato chef varesino, con il suo catering “Love in the Kitchen”. La box picnic sarà ritirabile dalle ore 19 alle 20, gli spazi chiuderanno intorno alle ore 23. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni delle box picnic chiuderanno 24 ore prima.

Casa Macchi (Morazzone) – Aperitivo in jazz

Sabato 9 agosto (dalle ore 18.30) Casa Macchi apre le sue porte dopo il consueto orario di chiusura per offrire la possibilità ai propri ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, aperitivo tipico del paese di Morazzone, con l’accompagnamento di musica jazz. L’aperitivo sarà curato dalla Pasticceria Sara e Mariano e la proposta musicale sarà a cura di “T’nT Duo-Dyna Jazz” con Tarcisio Olgiati al sax e Nicola Tacchi alla chitarra. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. L’iniziativa sarà ripetuta venerdì 22.

Villa e Collezione Panza (Varese) – Sotto un cielo d’estate. L’arte di Villa Panza e un aperitivo al tramonto

Ci spostiamo a martedì 12 (ci sarà poi anche il 19 agosto) quando Villa Panza aprirà le sue porte in orario serale, dalle ore 18 alle 22. Nella circostanza si potrà visitare, nell’atmosfera del tramonto estivo, la mostra temporanea “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma Testa” e l’importante collezione permanente di arte contemporanea della Villa, le cui opere, tra cui installazioni site-specific, svelano dettagli inaspettati al mutare della luce del giorno. Prima o dopo la visita al Bene, sarà possibile rilassarsi nel giardino e gustare un aperitivo a cura del Ristorante Luce. Questo evento è in collaborazione con il Comune di Varese.