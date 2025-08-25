La Croce Rossa di Varese promuove la raccolta di materiale scolastico per gli studenti di famiglie in difficoltà
Fino al 6 settembre, sarà possibile donare zaini nuovi o usati in buono stato e materiale di cancelleria nuovo
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese promuove anche quest’anno la raccolta di materiale scolastico a favore dei bambini e ragazzi delle famiglie in difficoltà del nostro territorio.
Fino al 6 settembre 2025, sarà possibile donare zaini nuovi o usati in buono stato e materiale di cancelleria nuovo, contribuendo così a garantire a tutti i più giovani il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico.
Modalità di consegna
Il materiale potrà essere consegnato:
• Presso la sede CRI di Varese (Via J.H. Dunant 2) – tutti i giorni, senza limiti di orario;
• Presso la sede CRI di Tradate (Via del Carso 29) – dal 30 Agosto al 6 Settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, e nei fine settimana dalle 9 alle 21;
• Sabato 30 agosto presso i punti vendita Tigros di Buguggiate, Castronno e Malnate, dove i volontari CRI saranno presenti per raccogliere direttamente le donazioni.
«Ogni bambino ha diritto a iniziare la scuola con gli strumenti necessari. Con un piccolo gesto, possiamo garantire non solo materiale scolastico, ma anche un segnale concreto di vicinanza e sostegno alle famiglie che attraversano un momento di difficoltà» sottolinea Simone Filippi, presidente del Comitato di Varese.
Per informazioni:
Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese – varese.sociale@lombardia.cri.it
