La Fiera del Cardinale a castiglione Olona fa il pieno di espositori. Attesi in 90

Domenica 7 settembre appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche.

Anche questo mese la Fiera del Cardinale fa registrare ancora il tutto esaurito con la presenza di novanta espositori, tutti pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e tantissimi hobbisti.

Per gli amanti dell’enogastronomia ci saranno anche banchi con prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci.

Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica con orario esteso dalle ore 10.30-13.00 e 14.00-18.00, il Museo della Collegiata con orario continuato 10.00-18.00)

Inserita nel percorso di visita del Museo Arte Plastica sarà visibile “Transiti” opera d’arte frutto della collaborazione tra l’artista varesino Fausto Bianchi ed i ragazzi dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni.

La manifestazione è confermata anche in caso di pioggia, ma non si garantisce la presenza di tutti gli espositori.

Ricordiamo che lo stesso giorno, al Castello di Monteruzzo, si svolgerà anche il “Smoke in the Castle”, gara di BBQ, con stand gastronomico, giochi gonfiabili, musica ed esposizione auto americane.

Un’occasione unica per trascorrere una piacevole giornata a Castiglione Olona