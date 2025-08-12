La Guardia di Finanza ha ritrovato il corpo dell’uomo disperso da una settimana all’Aprica

È stato ritrovato morto su un costone l’82enne bolognese disperso da una settimana sui monti dell’Aprica.

Il turista emiliano era uscito per cercare funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. A distanza di una settimana le speranze di ritrovarlo vivo erano al lumicino, nonostante le condizioni meteo relativamente favorevoli in montagna.

Il corpo dell’uomo è stato individuato a vista nella valle di Campovecchio da un elicottero del Gruppo Volo della Guardia di Finanza di base a Venegono superiore: successivamente è stato recuperato al verricello con il suppoorto del Soccorso Alpino GdF e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico.