Varese News

Saronno/Tradate

La Guardia di Finanza ha ritrovato il corpo dell’uomo disperso da una settimana all’Aprica

Il mezzo aereo lo ha individuato in un punto particolarmente impervio, su un costone della valle di Campovecchio

elicottero guardia di finanza

È stato ritrovato morto su un costone l’82enne bolognese disperso da una settimana sui monti dell’Aprica.

Il turista emiliano era uscito per cercare funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. A distanza di una settimana le speranze di ritrovarlo vivo erano al lumicino, nonostante le condizioni meteo relativamente favorevoli in montagna.

Il corpo dell’uomo è stato individuato a vista nella valle di Campovecchio da un elicottero del Gruppo Volo della Guardia di Finanza di base a Venegono superiore: successivamente è stato recuperato al verricello con il suppoorto del Soccorso Alpino GdF e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.