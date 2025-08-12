La Guardia di Finanza ha ritrovato il corpo dell’uomo disperso da una settimana all’Aprica
Il mezzo aereo lo ha individuato in un punto particolarmente impervio, su un costone della valle di Campovecchio
È stato ritrovato morto su un costone l’82enne bolognese disperso da una settimana sui monti dell’Aprica.
Il turista emiliano era uscito per cercare funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. A distanza di una settimana le speranze di ritrovarlo vivo erano al lumicino, nonostante le condizioni meteo relativamente favorevoli in montagna.
Il corpo dell’uomo è stato individuato a vista nella valle di Campovecchio da un elicottero del Gruppo Volo della Guardia di Finanza di base a Venegono superiore: successivamente è stato recuperato al verricello con il suppoorto del Soccorso Alpino GdF e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico.
