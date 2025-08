La Lega ribatte al Comune di Varese: “Chiedono soldi alla Regione ma non investono nella Polizia locale”

Il segretario della Lega di Varese Marco Bordonaro all’attacco dell’assessore alla sicurezza Raffaele Catalano, dopo che anche Varese ha sottoscritto la lettera degli amministratori dei capoluoghi lombardi a Regione Lombardia sul tema della sicurezza.

«Sono stupefatto dalle parole dell’assessore Catalano che, insieme agli altri 12 assessori alla Polizia locale dei capoluoghi lombardi — quasi tutti di centrosinistra — ha inoltrato una richiesta di maggiori fondi a Regione Lombardia per la Polizia locale – dice Bordonaro – Di fronte ai tantissimi flop inanellati dall’amministrazione comunale di sinistra riguardo alla Polizia locale negli ultimi anni — fatti di comunicati stampa e grandi proclami ma con pochissime iniziative concrete ed efficaci — ci chiediamo con quale faccia tosta si possa pretendere di chiedere ulteriori risorse a Regione Lombardia, quando il Comune di Varese da anni non procede ad adeguate assunzioni, lasciando l’organico in continuo impoverimento».

«Ricordo che hanno bocciato la proposta della Lega di dotare gli agenti di taser, uno strumento ormai essenziale per garantire la sicurezza in molte situazioni operative in contesto urbano – aggiunge il segretario della Lega – Hanno promesso pattugliamenti sui mezzi pubblici ma l’iniziativa è rimasta quasi del tutto sulla carta, con pochissime pattuglie effettivamente operative. La partecipazione all’ultimo bando di Regione Lombardia per il potenziamento delle dotazioni della Polizia locale si è rivelata un clamoroso flop per il Comune di Varese, che, pur essendo capoluogo, ha ottenuto pochissimi fondi. Insomma — parafrasando Kennedy — non chiedetevi cosa possa fare Regione Lombardia per la Polizia locale di Varese, ma chiedetevi piuttosto cosa dovrebbero fare il sindaco Galimberti e l’assessore Catalano per la sicurezza dei cittadini di Varese: le risorse – nonostante i continui piagnistei – ci sono, mancano la concretezza e la voglia di far bene»