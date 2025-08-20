La maglia della Pallacanestro Varese dona a Paolo il coraggio per affrontare un’operazione delicata
Il team manager Massimo Ferraiuolo ha incontrato il ragazzo di 16 anni che sta attraversando un percorso terapeutico lungo e difficile da oltre un anno
Paolo è un ragazzo di 16 anni, e fino a poco tempo fa si stava preparando ad affrontare un’operazione molto delicata. L’intervento costituiva un passo importante della sua terapia: un percorso lungo e difficile che dura da oltre un anno.
Paolo è anche un grande appassionato di basket. Per regalare a lui e alla sua famiglia un momento di serenità dopo tante sfide, la fondazione Il Ponte del Sorriso ha quindi organizzato un momento speciale prima dell’operazione insieme alla Pallacanestro Varese.
A far visita a Paolo è stato Massimo Ferraiuolo, team manager della Pallacanestro Varese, che gli ha donato la maglia ufficiale della squadra con il suo autografo. «Un gesto semplice, ma dal significato profondo – ha scritto in un post Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso -. per Paolo e la sua famiglia è stato un incontro carico di emozioni, che ha portato fiducia e sollievo proprio quando ce n’era davvero bisogno».
Una bella storia di solidarietà, che si è conclusa nel modo migliore: l’operazione di Paolo ha avuto infatti esito positivo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.