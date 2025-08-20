La maglia della Pallacanestro Varese dona a Paolo il coraggio per affrontare un’operazione delicata

Paolo è un ragazzo di 16 anni, e fino a poco tempo fa si stava preparando ad affrontare un’operazione molto delicata. L’intervento costituiva un passo importante della sua terapia: un percorso lungo e difficile che dura da oltre un anno.

Paolo è anche un grande appassionato di basket. Per regalare a lui e alla sua famiglia un momento di serenità dopo tante sfide, la fondazione Il Ponte del Sorriso ha quindi organizzato un momento speciale prima dell’operazione insieme alla Pallacanestro Varese.

A far visita a Paolo è stato Massimo Ferraiuolo, team manager della Pallacanestro Varese, che gli ha donato la maglia ufficiale della squadra con il suo autografo. «Un gesto semplice, ma dal significato profondo – ha scritto in un post Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso -. per Paolo e la sua famiglia è stato un incontro carico di emozioni, che ha portato fiducia e sollievo proprio quando ce n’era davvero bisogno».

Una bella storia di solidarietà, che si è conclusa nel modo migliore: l’operazione di Paolo ha avuto infatti esito positivo.