Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

La Materia del Giorno: ogni giorno un tema che ci riguarda

Un nuovo appuntamento quotidiano dalla sede di VareseNews. Interviste in diretta con esperti e protagonisti del territorio. Venti minuti per capire meglio argomenti della nostra vita quotidiana. Prenotate il vostro posto sulla tribuna della sala video

Generico 07 Jul 2025

Dal primo settembre, ogni giorno feriale nella sede di Materia, prende vita “La Materia del giorno”, un nuovo format quotidiano di VareseNews. Un giornalista intervisterà per 20 minuti un ospite: esperti, responsabili di servizi, autorità e figure chiave su temi centrali per la vita dei cittadini.

L’incontro sarà in diretta streaming, ma sarà anche possibile partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia.

L’obiettivo del nuovo progetto è chiaro e diretto: informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti, legati alla vita quotidiana, l’economia, il territorio, la cultura e i servizi pubblici.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE

Data

Giorno

 Giornalista Nome ospite Argomento
1 Lunedì Michele Mancino Federico Visconti Come si finanzia un progetto comunitario
2 Martedì Damiano Franzetti Renzo Oldani L’organizzazione della Tre Valli Varesine
3 Mercoledì Alessandro Guglielmi Saverio Bennardo Come gestire i risparmi in modo consapevole
4 Giovedì Marco Giovannelli Davide Arancio Come funzionano le tasse
5 Venerdì Mariangela Gualtiero Fiorina Perché è importante fare adesso il controllo della caldaia?
8 Lunedì Roberta Bertolini Adalisa Corbetta Finanziare la prevenzione: Valbossa In Rosa
9 Martedì Marco Giovannelli Il Prefetto Salvatore Pasquariello La gestione dell’immigrazione
10 Mercoledì Marco Giovannelli Paolo Mazzucchelli Perché costa così l’acqua,
11 Giovedì Alessandra Toni Giuseppe Carcano Come funziona l’assegnazione dei docenti alle scuole
12 Venerdì Andrea Camurani Alberto Gardina Come funziona l’ispettorato del lavoro
15 Lunedì Francesco Mazzoleni Ignazio Gallo Come funziona un gruppo di Acquisto solidale
16 Martedì Stefania Radman Nicoletta Zucchi La carta d’identità e gli altri documenti di identità: consigli utili
17 Mercoledì Tommaso Guidotti Chicco Tesser Come si fa il miele
18 Giovedì Alessandra Toni DSS Calicchio Cosa sono le case di comunità
19 Venerdì Ilaria Notari Gianfranco Malagola Comunità Energetica Rinnovabile
22 Lunedì Francesco Mazzoleni Massimo Pedrazzini Cosa sono e gli Sos
23 Martedì Maria Carla Cebrelli Milo Manica Che storia raccontano gli uccelli migratori
24 Mercoledì Tomaso Bassani Sabatino Fusco Come funziona un’autostrada (Pedemontana)
25 Giovedì Alessandra Toni Salvatore Gioia Ats Insubria Le liste d’attesa e percorso di garanzia
26 Venerdì Marco Tresca Giovanni Chinosi Scuole di italiano per stranieri
29 Lunedì Stefania Radman Luigi Zocchi di Federfarma Cosa si può fare in farmacia
30 Martedì Mariangela Gerletti Nadia Ghiringhelli Come funzionano i varchi elettronici?

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.