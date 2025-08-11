La Materia del Giorno: ogni giorno un tema che ci riguarda

Dal primo settembre, ogni giorno feriale nella sede di Materia, prende vita “La Materia del giorno”, un nuovo format quotidiano di VareseNews. Un giornalista intervisterà per 20 minuti un ospite: esperti, responsabili di servizi, autorità e figure chiave su temi centrali per la vita dei cittadini.

L’incontro sarà in diretta streaming, ma sarà anche possibile partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia.

L’obiettivo del nuovo progetto è chiaro e diretto: informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti, legati alla vita quotidiana, l’economia, il territorio, la cultura e i servizi pubblici.

IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE