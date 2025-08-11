La Materia del Giorno: ogni giorno un tema che ci riguarda
Un nuovo appuntamento quotidiano dalla sede di VareseNews. Interviste in diretta con esperti e protagonisti del territorio. Venti minuti per capire meglio argomenti della nostra vita quotidiana. Prenotate il vostro posto sulla tribuna della sala video
Dal primo settembre, ogni giorno feriale nella sede di Materia, prende vita “La Materia del giorno”, un nuovo format quotidiano di VareseNews. Un giornalista intervisterà per 20 minuti un ospite: esperti, responsabili di servizi, autorità e figure chiave su temi centrali per la vita dei cittadini.
L’incontro sarà in diretta streaming, ma sarà anche possibile partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia.
L’obiettivo del nuovo progetto è chiaro e diretto: informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti, legati alla vita quotidiana, l’economia, il territorio, la cultura e i servizi pubblici.
IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE
|Data
|
Giorno
|Giornalista
|Nome ospite
|Argomento
|1
|Lunedì
|Michele Mancino
|Federico Visconti
|Come si finanzia un progetto comunitario
|2
|Martedì
|Damiano Franzetti
|Renzo Oldani
|L’organizzazione della Tre Valli Varesine
|3
|Mercoledì
|Alessandro Guglielmi
|Saverio Bennardo
|Come gestire i risparmi in modo consapevole
|4
|Giovedì
|Marco Giovannelli
|Davide Arancio
|Come funzionano le tasse
|5
|Venerdì
|Mariangela
|Gualtiero Fiorina
|Perché è importante fare adesso il controllo della caldaia?
|8
|Lunedì
|Roberta Bertolini
|Adalisa Corbetta
|Finanziare la prevenzione: Valbossa In Rosa
|9
|Martedì
|Marco Giovannelli
|Il Prefetto Salvatore Pasquariello
|La gestione dell’immigrazione
|10
|Mercoledì
|Marco Giovannelli
|Paolo Mazzucchelli
|Perché costa così l’acqua,
|11
|Giovedì
|Alessandra Toni
|Giuseppe Carcano
|Come funziona l’assegnazione dei docenti alle scuole
|12
|Venerdì
|Andrea Camurani
|Alberto Gardina
|Come funziona l’ispettorato del lavoro
|15
|Lunedì
|Francesco Mazzoleni
|Ignazio Gallo
|Come funziona un gruppo di Acquisto solidale
|16
|Martedì
|Stefania Radman
|Nicoletta Zucchi
|La carta d’identità e gli altri documenti di identità: consigli utili
|17
|Mercoledì
|Tommaso Guidotti
|Chicco Tesser
|Come si fa il miele
|18
|Giovedì
|Alessandra Toni
|DSS Calicchio
|Cosa sono le case di comunità
|19
|Venerdì
|Ilaria Notari
|Gianfranco Malagola
|Comunità Energetica Rinnovabile
|22
|Lunedì
|Francesco Mazzoleni
|Massimo Pedrazzini
|Cosa sono e gli Sos
|23
|Martedì
|Maria Carla Cebrelli
|Milo Manica
|Che storia raccontano gli uccelli migratori
|24
|Mercoledì
|Tomaso Bassani
|Sabatino Fusco
|Come funziona un’autostrada (Pedemontana)
|25
|Giovedì
|Alessandra Toni
|Salvatore Gioia Ats Insubria
|Le liste d’attesa e percorso di garanzia
|26
|Venerdì
|Marco Tresca
|Giovanni Chinosi
|Scuole di italiano per stranieri
|29
|Lunedì
|Stefania Radman
|Luigi Zocchi di Federfarma
|Cosa si può fare in farmacia
|30
|Martedì
|Mariangela Gerletti
|Nadia Ghiringhelli
|Come funzionano i varchi elettronici?
