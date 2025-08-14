La Openjobmetis punta a “tornare ai playoff, pronti a lavorare sodo”
Ioannis Kastritis alla conferenza stampa del primo ritrovo al campus, avvio della fase precampionato. Da completare la rosa di giocatori: "Cerco un difensore ma che sia uomo-squadra"
«Penso si possa puntare ai playoff. Siamo qui per lavorare sodo, siamo pronti a dare il nostro meglio in allenamento e non vediamo l’ora di iniziare. Rispettiamo i nostri avversari che anche quest’anno hanno costruito dei roster veramente forti. Noi dovremo stare bene ed essere di sicuri di fare il massimo partita dopo partita contro chiunque».
A parlare è coach Ioannis Kastritis, che insieme a Zach Sogolow e Maksim Horowitz si è presentato alla conferenza stampa del primo ritrovo al campus della Openjobmetis Varese, avvio della fase precampionato della squadra di basket che prevede anche un impegno internazionale (ad Atene) e diverse amichevoli.
«Sappiamo che manca ancora un giocatore straniero, e stiamo valutando tante opzioni. Non appena sentiremo di avere il profilo perfetto per noi, allora, faremo di tutto per portarlo a Varese».
Coach Kastritis ha tracciato anche il profilo: «Vogliamo che sia un uomo-squadra e un giocatore che sia in grado di impegnarsi nel nostro sistema, ovviamente non vogliamo che sia un giocatore non difensivo. Dovrebbe essere in grado di giocare bene e in attacco, e sono sicuro che questa sia la cosa più intrigante e interessante. Stiamo cercando un giocatore che sia in grado di darci qualcosa con e senza palla allo stesso tempo, con un ottimo equilibrio, che sarà la caratteristica della squadra in questa stagione. In generale vogliamo un gioco completo: la squadra dovrà essere votata alla difesa, ma non voglio fermarmi solo a questa definizione».
«Proveremo ad esprimere un gioco moderno controllando il tempo. Vogliamo creare la giusta chimica facendo in modo che tutti siano pronti a sacrificarsi con orgoglio per la maglia che indossano. Dobbiamo e vogliamo far capire ai nostri giocatori cosa significhi giocare per Varese in modo da rendere fieri i nostri tifosi». E cita un proverbio inglese:
«In english, we say the rising tide lifts all ships, la marea che sale porta fuori tutte le navi».
Il torneo di Atene è la chicca del precampionato Openjobmetis
Il resto della squadra dà fiducia: «Nkamhoua è un giocatore davvero completo, Nate Renfro lo conosco dai tempi del campionato greco: viene da una stagione difficile, è vero, ma proprio questo per lui è una motivazione in più per fare bene. Poi è un giocatore complementare a Nkamhoua. Moody ha tanta esperienza ed ha delle caratteristiche, così come per Librizzi, che si sposano bene con quelle di Moore che invece ha più fisicità».
