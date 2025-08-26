La Sette Laghi attiva tre nuovi ambulatori temporanei per i pensionamenti dei medici di medicina generale
Al momento sono sette in tutto gli ambulatori gestiti da sostituti in attesa che venga assegnato l'ambito a un nuovo medico. Dal primo settembre nuovi pensionamenti
Sono tre gli ambulatori medici temporanei che l’Asst Sette Laghi attiva per seguire i pazienti di altrettanti curanti che vanno in pensione o lasciano l’incarico.
Dal primo settembre verrà aperto un Ambulatorio medico temporaneo con doppia sede per gli assistiti dr Leone: a Buggugiate, in via IV Novembre e a Brunello in via Verdi 7. A Buggugiate il medico, sarà presente il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00. Il giovedì sarà a Brunello il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Per
Anche a Malnate sarà attivato un ambulatorio temporaneo per gli assistiti del dr Corengia. Aprirà dal primo settembre: fino al 12 sarà a Malnate in Piazza Libertà con orario pomeridiano il lunedì e il mercoledì mentre martedì e giovedì riceverà alla mattina. Il 15 settembre sono attesi aggiornamenti.
Durerà, infine, dieci giorni l’ambulatorio per gli ex assistiti della d.ssa Bianchi Cervini che, da ieri 25 agosto e fino al 5 settembre, sarai ricevuti in pazza Lamperti a Vengono Inferiore 10.
I nuovi ambulatori si vanno ad aggiungere a quello di Daverio in via Rossini aperto l’11 agosto scorso, di Cadrezzate con Osmate in via Matteotti 34 attivo dal 4 agosto, di Vengono Inferiore che sarà operativo fino al 31 ottobre 2025 e di Venegono Superiore di piazzaSan Giorgio 11 attivato il 4 agosto scorso.
Tra i medici di medicina generale che lasciano dal primo settembre la d.ssa Doria nell’ambito Varese-Brinzio_Lozza , il dottoro Daniele Ponti nell’ambito di Induno Olona, e la dottoressa Silvana Aberio che riceve a Gavirate.
