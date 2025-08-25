La settimana inizia con il sole ma i temporali sono dietro l’angolo

La fase stabile è al termine: da domani l’arrivo di aria umida e instabile porterà piogge e temporali. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano la permanenza, fino a domani, di condizioni di alta pressione con correnti in quota dai settori occidentali. In seguito l’afflusso di masse d’aria umida ed instabile innescherà la formazione di rovesci e temporali che proseguiranno fino a venerdì. Sono attese piogge abbondanti e locali fenomeni temporaleschi di forte intensità. Le temperature scendono al di sotto delle medie stagionali.

La giornata di lunedì sarà generalmente soleggiata con clima asciutto su tutta la regione o qualche piovasco sulla fascia alpina. Temperature senza variazioni o in lieve aumento. Martedì qualche nuvola all’alba, poi soleggiato per tutto il giorno. Caldo e asciutto. Temperature in lieve aumento.