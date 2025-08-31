La solidarietà di Forza Italia al Pd dopo i vandalismi: “Gesti inaccettabili”

La segreteria provinciale di Forza Italia esprime la propria solidarietà e quella del partito nei confronti del Partito Democratico per i danni e i vandalismi subiti alle strutture della tradizionale festa del partito della Schiranna: «Si apprende dalla stampa che sono state vandalizzate con alcune svastiche alcune strutture dedicate ad ospitare la festa del partito democratico alla Schiranna. È evidente che tali gesti sono inaccettabili e ci auguriamo che vengano presto individuati i soggetti responsabili. Esprimiamo solidarietà ai volontari e agli organizzatori della festa per il gesto subito».