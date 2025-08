La Splendida 2025: tre giorni di arte, musica e street food sul lungolago di Lugano

Torna dal 22 al 24 agosto 2025 “La Splendida”, la manifestazione che lo scorso anno ha trasformato il lungolago in un grande mercato creativo e che quest’anno si presenta ancora più ricca: tre giorni di eventi gratuiti, dalle 17 a mezzanotte, lungo il percorso che da Paradiso conduce fino a piazza Belvedere.

La seconda edizione punta a replicare e superare il successo del debutto, quando oltre 15mila visitatori hanno affollato gli stand in un solo giorno. Per il 2025 sono previsti 220 spazi espositivi, circa 60 postazioni food & beverage e più di 20 attrazioni artistiche quotidiane.

Un mercato-evento tra musica, sport e performance

“La Splendida” si sviluppa su un percorso di circa due chilometri sul lungolago, diventando un grande palcoscenico all’aperto per artigiani, artisti e produttori locali. L’evento propone un mix di intrattenimento: dai concerti delle band ticinesi “Cantiamo Sottovoce”, “Duo Camai”, “Tirabuscion”, “Tacalà”, “Balosit” alle esibizioni di artisti italiani come “Chorobodò”, Giorgio Gisas, John Lario e Giancarlo Ellena.

Non mancheranno le Guggen band “Luganiga” e “Stracaganass”, insieme ai dj set open air di ispirazione brasiliana e domenicana, oltre a jam session ed esibizioni etniche.

Spazi tematici e attività per tutte le età

Oltre al vasto mercato artigianale, la manifestazione offrirà spettacoli di trampolieri e giocolieri, un “Villaggio Kids” con gonfiabili per i più piccoli, dimostrazioni sportive come la lotta svizzera, pilates e tonificazione muscolare. Tra le curiosità anche il raduno di Vespe Custom e l’“Oasi delle Streghe”, area a tema storico e fantasy con la partecipazione di cosplayer.

Le aree street food proporranno piatti tipici del Canton Ticino e specialità internazionali, trasformando l’evento in un viaggio tra sapori e culture.

Un’occasione per scoprire Lugano e il suo territorio

“La Splendida” è considerato uno dei più grandi mercati-evento lungolago in Svizzera e in Europa e mira a valorizzare il territorio non solo dal punto di vista turistico ma anche economico, creando opportunità per produttori locali e operatori dell’accoglienza. L’iniziativa è aperta a tutti e intende promuovere l’incontro tra culture e comunità diverse.

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il sito ufficiale www.lasplendida.ch.