“La storia di Gilbe”: il libro di Claudia Carnevale racconta un talento musicale spentosi troppo presto

Edito da Terre Sommerse, arriva in libreria “Senza ragione. La storia di Gilbe”, la biografia che racconta la vita di Gilberto Valsecchi, musicista scomparso prematuramente a soli 27 anni (nella foto la copertina del libro). A firmarlo è Claudia Carnevale, scrittrice di Saronno.

Il libro ricostruisce la sua vita attraverso testimonianze, ricordi e articoli, restituendo il ritratto di un artista che, con i suoi Nemesi e con gli altri progetti musicali a cui aveva dato vita, sembrava pronto a salire in rampa di lancio per una carriera nel mondo della musica. Precursore del crossover e interprete appassionato della musica italiana giovanile, Gilbe aveva cominciato ad attirare fan da tutta Italia.

Il simbolo della sua band, una fenice disegnata da lui stesso, è diventato più di un semplice logo: un emblema di resistenza interiore che molti giovani hanno scelto di tatuarsi, come segno di appartenenza. Con la sua voce e la sua musica, Gilbe ha incarnato la rabbia e il desiderio di cambiamento di una generazione che, alle soglie dei primi social network come Myspace, intravedeva nuove possibilità di espressione.

Il libro non si limita a ripercorrere la carriera di un artista promettente, ma diventa un racconto collettivo, il diario di un tempo e di un sentire comune. “Senza ragione” è, come lo definisce l’autrice, «la storia di un ragazzo che è stato il simbolo per molti di una rivolta, quanto meno interiore, per non dimenticare che di questo mondo non possiamo essere soltanto spettatori».

L’autrice: Claudia Carnevale

Claudia Carnevale è una scrittrice saronnese che lavora a Milano presso Polis Lombardia, ente strumentale di Regione. Appassionata di scrittura fin dall’infanzia, ha esordito con il romanzo “Un cielo così chiaro”, seguito da una trilogia fantasy e dal libro di fiabe natalizie “Che guaio questo Natale”, pubblicato da Funambolo Edizioni. Con “Senza ragione. La storia di Gilbe” si cimenta per la prima volta nella biografia, dopo aver raccolto la richiesta della madre di Gilberto e aver ricostruito con cura i tasselli di una vita troppo breve, ma intensa.