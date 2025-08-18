La terza puntata de La Biblioteca di Materia è disponibile in podcast. Protagonisti i bambini

È disponibile su tutte le piattaforme streaming la terza puntata de La biblioteca di Materia, la trasmissione di Radio Materia condotta da Ferdinando Giaquinto insieme a Orlando Mastrillo che riprenderà da martedì 2 settembre con una nuova puntata.

Nel frattempo si possono riascoltare le prime tre puntate in podcast su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music le prime tre.

Questa volta il protagonista è Martin Stigol, attore e autore di spettacoli per bambini, con il suo libro dedicato ai più piccoli dal titolo La banda dei biscotti. Grazie alle illustrazioni di Eleonora Arroyo Martin racconta la storia ispirata alle vicende di Vera Vigevani Jarach, una delle madri di Plaza de Mayo, alla quale il regime rapì e fece sparire la figlia Franca.