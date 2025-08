Lago Maggiore, attivo il presidio acquatico dei vigili del fuoco a Ispra

È stata rinnovata anche per l’estate 2025 la convenzione che garantisce la presenza del presidio acquatico dei Vigili del Fuoco sul Lago Maggiore. L’iniziativa, attiva fino al 31 ottobre, punta a rafforzare la sicurezza dei bagnanti e dei numerosi turisti che frequentano le spiagge del territorio.

Un accordo tra più enti

Il presidio è frutto della convenzione firmata tra l’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, il Ministero dell’Interno e il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese. A sottoscrivere l’accordo sono stati il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Ciro Bolognese e il presidente dell’Autorità di bacino Gianluca Coghetto.

L’intesa prevede che il presidio di Ispra sia operativo nei giorni di maggior afflusso, in particolare nei mesi di luglio e agosto, per nove ore al giorno e per almeno otto giornate complessive.

Sicurezza in primo piano

Il Prefetto Pasquariello ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni coinvolte:

«Il rinnovo della convenzione – ha dichiarato Pasquariello – testimonia l’impegno congiunto del Ministero dell’Interno, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Autorità di bacino per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano le sponde del Lago Maggiore».

Prevenzione e informazione

La convenzione si inserisce in un percorso più ampio di iniziative avviate già dalla scorsa primavera, come la riunione congiunta con la Prefettura di Como tenutasi a Campione d’Italia lo scorso 12 maggio e la circolare rivolta ai comuni lacustri con le indicazioni per una balneazione sicura.

Il prefetto, nel suo messaggio di augurio per la stagione estiva, ha ribadito l’invito alla prudenza:

«Raccomando a tutti di prestare la massima attenzione durante la fruizione delle acque del lago per evitare incidenti che purtroppo ancora si verificano», ha aggiunto Pasquariello.