Lagoon Punk Rock Fest: due giorni di musica al boschetto Ciani di Lugano
La prima edizione del Lagoon Punk Rock Fest porta a Lugano due giorni di concerti gratuiti, distro indipendenti e incontri con la scena punk locale e internazionale, con un after acustico a chiudere la manifestazione
Il cuore di Lugano si tinge di punk. Il 22 e 23 agosto, il Boschetto Ciani ospiterà il Lagoon Punk Rock Fest, un evento gratuito che promette di portare in riva al lago tutta l’energia, l’irriverenza e lo spirito DIY (do it yourself) tipici del punk rock.
Due serate di concerti vedranno alternarsi band provenienti dalla Svizzera e dall’estero: Deaf Devils da Valencia, The Loyal Cheaters e Menagramo dall’Italia, Nofnog, Must Be Wrong, Noxius e Constant Hunger dalla Svizzera.
Venerdì 22 sarà la volta dei Deaf Devils, headliner della serata, con il loro mix esplosivo di rock, punk rock e rock’n’roll, già protagonista di numerosi festival europei. Sabato 23 toccherà ai Discomostro chiudere le esibizioni: il gruppo italiano, guidato da Carlame degli Skruigners, si è imposto in pochi anni nel panorama punk hardcore italiano con sonorità originali e testi diretti, spesso dedicati ai mostri – interiori o reali – dell’uomo contemporaneo.
Oltre alla musica, sabato a partire dalle 16 il pubblico potrà esplorare il villaggetto punk: distro indipendenti, vinili, artigianato alternativo, illustrazioni e abbigliamento DIY per immergersi completamente nella cultura punk.
La location, il Boschetto Ciani, offre uno scenario unico: verde nel cuore della città e a pochi passi dal lago, perfetto per due giorni di musica, incontri e contaminazioni con la scena punk locale e internazionale.
A chiudere il festival, domenica 24 agosto, ci sarà l’after Lagoon in acustico al Lido San Domenico, dalle 18 alle 21, con Il Danno (Dani delle Pornoriviste, Yokoano) e Frank Atene, per un saluto rilassato e intimo alla prima edizione del Lagoon Punk Rock Fest.
