Lavena Ponte Tresa Fashion Days illumina il Ceresio con moda, bellezza e multiculturalità

Sabato 30 agosto 2025, a Lavena Ponte Tresa, prende vita la seconda edizione di Lavena Ponte Tresa Fashion Days, un evento gratuito dedicato alla moda, alla bellezza e all’intrattenimento sul suggestivo lungolago della Bröa. A partire dalle 17:00, gli allievi della Scuola di Moda Lugano porteranno in passerella le loro creazioni, seguiti da una festa con dj set che animerà la serata. Un’occasione ideale per scoprire nuove espressioni creative e vivere un’esperienza collettiva e animata.

Moda giovane e tradizione artigianale

È firmata dalla Scuola di Moda Lugano, con sede in Svizzera, l’anima creativa dell’evento: un’istituzione che dal dopoguerra unisce sapientemente artigianalità e innovazione industriale attraverso un metodo moderno e radicato nella tradizione. A guidare questo gruppo è Dea Semadeni, direttrice e fashion designer, che accompagnerà i talenti emergenti in passerella. Spicca tra loro Sarawa, stilista senegalese ispirata alla geometria e ai motivi di mosaico, che presenterà opere di pittura su seta; mentre Hanane e Kenza proporranno una rivisitazione contemporanea dei kaftani marocchini, realizzati in tessuti pregiati.

Un concorso e un dj set per coinvolgere tutti

Nella stessa serata si terrà la tappa regionale di Miss Blumare, storica competizione nazionale giunta alla sua diciassettesima edizione, con finale a bordo della MSC Grandiosa dal 9 al 15 novembre 2025. La vincitrice riceverà la fascia di Miss Lavena Ponte Tresa 2025 e accederà alla fase nazionale.

L’evento sarà presentato da Thomas Incontri, volto televisivo noto per la conduzione delle tappe del Nord Italia di Miss Blumare. A ricreare l’atmosfera serale sarà la showgirl e dj Rossella Di Pierro, che a partire dalle ore 21:00 condurrà il fashion party con musica e intrattenimento per il pubblico.

Ospiti eccellenti e fermento culturale

La serata sarà impreziosita da ospiti noti del panorama culturale e sportivo: Mauro della Porta Raffo (scrittore e saggista), l’attrice comica Marisa Rampin, e i campioni mondiali di Nanbudo Laura Monastero, Maryna Dmytrenko e Riccardo Pasquali.

Non mancano le riflessioni istituzionali: per Valentina Boniotto, vicesindaco, l’edizione 2025 punta a celebrare “creatività e multiculturalità”, auspicando che l’evento diventi nel tempo “una vetrina per stilisti emergenti e un appuntamento fisso per la promozione del territorio”. Il sindaco Massimo Mastromarino sottolinea come, sul lungolago alla Bröa, “bellezza e cultura trovino casa”, nel nuovo scenario valorizzato dal locale K21 Lake Club.

Programma della serata

17:00 – Apertura dell’evento e sfilata degli allievi della Scuola di Moda Lugano

Sfilate in passerella con le creazioni di:

Sarawa (pittura su seta, geometrie e mosaici)

Hanane e Kenza (kaftani marocchini contemporanei)

Tappa regionale Miss Blumare con conduzione di Thomas Incontri

21:00 – Fashion party con dj set a cura di Rossella Di Pierro