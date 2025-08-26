Laveno End of Summer Festival 2025: musica, creatività e inclusione al Parco Gaggetto

Dal 29 al 31 agosto 2025 il Parco Gaggetto di Laveno Mombello si trasforma nel cuore pulsante dell’estate con il ritorno del

Laveno (End of) Summer Festival

l’evento ideato e organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani che ogni anno chiude la stagione estiva con un appuntamento gratuito all’insegna della musica dal vivo, dello sport, dell’arte e della convivialità.

Laveno End of Summer: il festival vive già dal pomeriggio

Il Laveno End of Summer non prende vita soltanto quando parte la musica. Già dal pomeriggio, il Parco Gaggetto diventa un luogo di esperienze, incontri e creatività: pop-up store, laboratori e workshop animano gli spazi affacciati sul lago, trasformandoli in un piccolo villaggio culturale e artigianale.

Tra abbigliamento, artigianato e tanto handmade, make-up, body painting e tatuaggi temporanei, letture di tarocchi, giochi e laboratori creativi, senza dimenticare gli spazi di sensibilizzazione e le associazioni del territorio, ogni giornata del festival porta con sé proposte diverse, tutte da scoprire. Un invito a curiosare, sperimentare e lasciarsi sorprendere, perché la luce del lago non brilla solo sul palco, ma vive in ogni incontro e in ogni esperienza.

Pop-up on the Lake: i protagonisti del festival

Ecco tutti gli espositori che troverete al Laveno End of Summer, con le loro idee originali, i prodotti handmade e le attività creative:

NotForClimbing – Borse handmade ispirate all’arrampicata

– Borse handmade ispirate all’arrampicata CRCL – Abbigliamento e prodotti

– Abbigliamento e prodotti Nym creative – Illustrazioni, stampe e handmade

– Illustrazioni, stampe e handmade Il.tatuatore – Tatuaggi all’henné, body painting e tempere fluo

– Tatuaggi all’henné, body painting e tempere fluo Drinkello – Stand esperienziale con shooting game e somministrazione drink

– Stand esperienziale con shooting game e somministrazione drink Emaxfotografia – Set fotografico con stampe istantanee 10×15 a offerta libera

– Set fotografico con stampe istantanee 10×15 a offerta libera Blackworld – Movimento rap con gadget personalizzati e infografiche

– Movimento rap con gadget personalizzati e infografiche Sm.design – Creazioni handmade

– Creazioni handmade Vibee – Abbigliamento e calcio balilla a disposizione del pubblico

– Abbigliamento e calcio balilla a disposizione del pubblico Marna – Abbigliamento stampato a mano e t-shirt stencil uniche

– Abbigliamento stampato a mano e t-shirt stencil uniche Tarocchi stelle pietre e bijoux – Letture di tarocchi e astrologia con bijoux artigianali

– Letture di tarocchi e astrologia con bijoux artigianali Bottega marea – Opere artistiche e quadri di artigianato

– Opere artistiche e quadri di artigianato Cooplotta – Gioco del guidatore disegnato, mostra sul consenso e ring box popolare

– Gioco del guidatore disegnato, mostra sul consenso e ring box popolare VezzFinezz – Illustrazioni, segnalibri e caricature su richiesta

– Illustrazioni, segnalibri e caricature su richiesta Mareskable – Portachiavi e porta cellulari handmade, creativi e ironici

– Portachiavi e porta cellulari handmade, creativi e ironici Le Winx – Collane e bracciali fatti a mano

– Collane e bracciali fatti a mano N2V – Abbigliamento

– Abbigliamento NHC – Abbigliamento e attività dedicate

– Abbigliamento e attività dedicate AISM Varese – Punto informativo e di sensibilizzazione

– Punto informativo e di sensibilizzazione Amo madre terra – Iniziative di artigianato e natura

– Iniziative di artigianato e natura Cor Meum tattoo studio – Stand promozionale dello studio di tatuaggi

– Stand promozionale dello studio di tatuaggi Arts & Crafts – Disegni, oggetti handmade e scritte personalizzate su pelle o carta

– Disegni, oggetti handmade e scritte personalizzate su pelle o carta C&C Creation – Borse e accessori in pelle e stoffa di riciclo, macramè e bigiotteria

– Borse e accessori in pelle e stoffa di riciclo, macramè e bigiotteria Camilla fa mercato – Accessori e borse da stoffe di recupero e materiali riciclati

– Accessori e borse da stoffe di recupero e materiali riciclati BorabyV – Postazione make-up e glitter

– Postazione make-up e glitter MaGiknot – Borse fatte a mano all’uncinetto

– Borse fatte a mano all’uncinetto art.howrora – Candele artigianali, illustrazioni e stampe personalizzabili sul momento

Un mosaico di creatività, espressioni artistiche e socialità che fa del Laveno End of Summer un festival che comincia già dal pomeriggio, tra il profumo del lago e la voglia di vivere esperienze nuove.

Torneo di beach volley

E per chi ama lo sport e l’energia dell’estate, il 30 e 31 agosto, dalle 10 alle 18, è in programma anche un torneo di beach volley 4×4, un’occasione per vivere il festival in movimento e con lo spirito di squadra.

Un percorso di inclusione e creatività

Il Laveno End of Summer Festival non è soltanto un appuntamento di musica e spettacolo, ma rappresenta anche il momento conclusivo di un percorso di inclusione e formazione per i giovani del territorio. A fare da cornice al festival è infatti traSguardi, progetto finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando Giovani SMART 2.0, che negli ultimi mesi ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni di Laveno Mombello e dintorni in laboratori gratuiti di serigrafia, teatro, fotografia e arti circensi, oltre che in attività di comunicazione online e offline.

Il progetto ha potuto contare sulla collaborazione di realtà locali come Gattabuia APS, WGArt APS, Teatro del Sole, Spazio Kabum e la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, con il supporto della leva civica e del Consiglio Comunale dei Giovani. Durante i tre giorni di festival, in programma dal 29 al 31 agosto 2025 al Parco Gaggetto, il pubblico potrà scoprire e vivere da vicino i risultati di questo percorso creativo e partecipativo.

Perché partecipare

Il Laveno End of Summer Festival 2025 è molto più di una festa: è un invito a vivere la cultura in modo nuovo, un’occasione per scoprire musica indipendente, praticare sport all’aria aperta, conoscere progetti sociali e vivere il Parco Gaggetto in una dimensione partecipata e inclusiva.

Con ingresso gratuito, una location spettacolare affacciata sul lago e una proposta artistica di qualità, il festival si conferma come un appuntamento imperdibile per chiudere l’estate in bellezza.

Per il secondo anno, i partecipanti al Festival potranno gustare ottimi panzerotti caldi, filanti e irresistibili, preparati dagli Amici del Panezerock.

