Laveno End of Summer Festival 2025: tre giorni di musica, arte e sport sul Lago Maggiore

Dal 29 al 31 agosto 2025 il Parco Gaggetto di Laveno Mombello si trasforma nel cuore pulsante dell’estate con il ritorno del

Laveno (End of) Summer Festival

l’evento ideato e organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani che ogni anno chiude la stagione estiva con un appuntamento gratuito all’insegna della musica dal vivo, dello sport, dell’arte e della convivialità.

Un evento gratuito sul Lago Maggiore pensato dai giovani

“La luce sul lago”: questo è lo slogan scelto per l’edizione 2025, che ribadisce l’ambizione del festival di posizionarsi come un punto di riferimento culturale e artistico per tutta la provincia di Varese. Ogni giorno questo slogan si arricchirà di una frase dedicata, dando vita a un’esperienza di tre giorni che intreccia territorio, musica e comunità.

Il progetto nasce da una sfida: creare un evento autentico, accessibile e partecipato in una zona bellissima ma spesso ai margini dei grandi circuiti culturali. In pochi anni, Laveno End of Summer ha trasformato un desiderio in realtà, diventando uno spazio di espressione, libertà e contaminazione tra generazioni.

Programma del festival: tre giorni tra concerti, street food e laboratori

Venerdì 29 agosto – “Dove tutto comincia: L’alba che risveglia il lago”

Dalle 18 apertura ufficiale con concerti live, stand gastronomici e prime attività culturali

Artisti in programma

Eva

Biava

Smatik in the Jungle

Luca Re

Vaeva

So Beast

Luwei

… e altri ospiti a sorpresa

Sabato 30 – Quando la luce è al suo apice: Il calore del mezzogiorno” domenica 31 agosto

Dalle 14.30: attività nel parco (beach volley, yoga, palestra, mercatini pop-up)

Dalle 18.00 all’01.00: concerti, area food & drink sempre attiva

Artisti in programma

Affari Grossi

Gaza

Vmaki

Chicoria

Camoufly

Palazzi

Domenica 31 agosto – “La culla del tramonto: Il lago che riabbraccia la luce”

Artisti in programma

Teoz

Amanda Roberts

Ipnago

Seltsam

Generic Animal

Deiv

Fight Pausa

Un’esperienza culturale, sociale e ambientale

Oltre a essere un grande evento musicale, il Laveno End of Summer è un laboratorio sociale a cielo aperto. Il festival promuove la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso attività artistiche, sportive e creative, con un’attenzione particolare all’inclusione, alla sostenibilità e alla promozione dei giovani talenti locali.

L’evento rappresenta anche una scommessa vinta: dimostra che è possibile fare cultura di qualità anche fuori dai grandi centri urbani, grazie all’impegno diretto di chi vive e ama il territorio.

Partner e collaborazioni

Il festival è promosso da Focus Laveno ODV, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Giovani, Cerro Sportiva, Amici del Panzerock, e sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del progetto GEN Lombardia. Tra i partner del progetto, selezionato nel bando Trasguardi, figurano anche Cooplotta, Gattabuia, Spazio Kabum, Teatro del Sole, WG Art, con VareseNews come media partner ufficiale.

Perché partecipare

Il Laveno End of Summer Festival 2025 è molto più di una festa: è un invito a vivere la cultura in modo nuovo, un’occasione per scoprire musica indipendente, praticare sport all’aria aperta, conoscere progetti sociali e vivere il Parco Gaggetto in una dimensione partecipata e inclusiva.

Con ingresso gratuito, una location spettacolare affacciata sul lago e una proposta artistica di qualità, il festival si conferma come un appuntamento imperdibile per chiudere l’estate in bellezza.

Sito internet | Instagram