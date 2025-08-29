Laveno End of Summer Festival, annullata la prima serata: i giovani organizzatori chiedono sostegno alla comunità del lago

Il maltempo non ha dato tregua e nonostante l’impegno è stato impossibile allestire le strutture necessarie allo svolgimento dell’evento

Il maltempo non ha dato tregua e, purtroppo, la prima serata del Laveno End of Summer Festival, prevista per venerdì 29 agosto, è stata annullata. Nonostante l’impegno dei ragazzi dell’associazione FOCUS, del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello e il supporto dei Vigili del Fuoco, le forti piogge cadute nella giornata di giovedì 28 hanno reso impossibile l’allestimento delle strutture necessarie allo svolgimento dell’evento.

Un duro colpo per i volontari che da mesi lavorano a questa iniziativa, che non è soltanto un festival musicale ma un’autentica esperienza di comunità. Come recita lo slogan di quest’anno, “La luce sul lago”, l’evento vuole illuminare non solo le serate estive, ma anche il legame tra i giovani e l’intera comunità, creando momenti di incontro, cultura e condivisione.

«Dietro ogni serata ci sono settimane di lavoro, riunioni, energie e sacrifici», spiegano gli organizzatori. «Per noi questo festival è un modo per dimostrare che anche i ragazzi possono costruire qualcosa di significativo per tutti. Quando la pioggia vanifica tutto, non è solo una questione pratica, ma anche emotiva ed economica. Per questo chiediamo alla comunità di sostenerci, partecipando alle serate confermate e condividendo lo spirito del festival».

Il programma proseguirà regolarmente sabato 30 e domenica 31 agosto, con musica live, attività sportive come beach volley e yoga, laboratori creativi e lo stand gastronomico, che proporrà anche quest’anno i celebri panzerotti del Panzerock, aperto anche domenica a pranzo. Partecipare non significa solo divertirsi, ma anche aiutare concretamente i giovani volontari a coprire le spese e dare continuità al progetto.

Negli scorsi anni il festival ha visto la partecipazione di centinaia di persone, confermandosi come una delle iniziative più sentite dell’estate lavenese. Superare insieme le difficoltà di quest’anno significa dare forza alle prossime edizioni e far crescere un’esperienza che appartiene a tutta la comunità del lago.

La miglior risposta agli imprevisti è partecipare: sabato e domenica venite a vivere il festival, con tutta l’energia e la passione che lo hanno reso unico.