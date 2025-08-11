L'evento
Laveno Mombello accoglie il Verbano Classic Festival 2025: quattro giorni dedicati alla nautica tradizionale
Dal 4 al 7 settembre torna sul Lago Maggiore il più importante appuntamento in acque interne per le barche storiche, con regate, parate, conferenze, concerti e visite guidate.
Dal 4 al 7 settembre 2025 il Lago Maggiore davanti a Laveno Mombello ospiterà il Verbano Classic Festival, evento nazionale di riferimento per la nautica tradizionale. Organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, il festival unisce sport, cultura e spettacolo, accogliendo una flotta di imbarcazioni storiche e offrendo al pubblico un ricco programma di attività.
La tredicesima Verbano Classic Regatta
Cuore sportivo della manifestazione, la Verbano Classic Regatta vedrà cabinati, derive d’epoca e gozzi a vela latina sfidarsi sabato 6 e domenica 7 settembre nelle acque antistanti il borgo di Cerro. Le regate sono organizzate con il supporto del Circolo Velico Medio Verbano, e sono aperte a diverse categorie di imbarcazioni, dalle barche a vela d’epoca in legno alle classiche in vetroresina, fino alle vele latine e al terzo.
Tradizione e spettacolo sul lungolago
Oltre alle competizioni, il festival propone il suggestivo Palio delle Inglesine, previsto sabato 6 alle ore 10, e la spettacolare parata serale delle imbarcazioni, con partenza dal Porto Antico. Per tutto il fine settimana il lungolago sarà animato da esibizioni di artisti di strada, concerti all’aperto e stand gastronomici curati dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro.
Musei e storia navale
Sabato pomeriggio spazio alle visite guidate al Museo delle Officine dell’Acqua, che conserva un’importante collezione di scafi d’epoca, e al rimorchiatore a vapore “Gredo”, varato nel 1916 e restaurato nel 2013. Gli appassionati di storia potranno anche incontrare rievocatori in costume dell’Associazione Culturale Le Vie del Tempo.
Il programma
-
Giovedì 4 settembre: aperitivo e visita al Museo, concerto del Festival Lago Cromatico.
-
Venerdì 5 settembre: conferenza inaugurale su “Turismo Lento e Nautica Tradizionale”, incontro con Silvia Pareschi, concerto sul piroscafo Gredo.
-
Sabato 6 settembre: Palio delle Inglesine, prima prova della regata, esibizioni artistiche, parata di imbarcazioni, concerto serale sul Gredo.
-
Domenica 7 settembre: seconda prova della regata, premiazioni e aperitivo finale.
Informazioni utili
Maggiori dettagli, regolamenti e iscrizioni alla regata sul sito officinedellacqua.eu e su veledepocaverbano.com.