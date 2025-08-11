Laveno Mombello accoglie il Verbano Classic Festival 2025: quattro giorni dedicati alla nautica tradizionale

Dal 4 al 7 settembre 2025 il Lago Maggiore davanti a Laveno Mombello ospiterà il Verbano Classic Festival, evento nazionale di riferimento per la nautica tradizionale. Organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, il festival unisce sport, cultura e spettacolo, accogliendo una flotta di imbarcazioni storiche e offrendo al pubblico un ricco programma di attività.

La tredicesima Verbano Classic Regatta

Cuore sportivo della manifestazione, la Verbano Classic Regatta vedrà cabinati, derive d’epoca e gozzi a vela latina sfidarsi sabato 6 e domenica 7 settembre nelle acque antistanti il borgo di Cerro. Le regate sono organizzate con il supporto del Circolo Velico Medio Verbano, e sono aperte a diverse categorie di imbarcazioni, dalle barche a vela d’epoca in legno alle classiche in vetroresina, fino alle vele latine e al terzo.

Tradizione e spettacolo sul lungolago

Oltre alle competizioni, il festival propone il suggestivo Palio delle Inglesine, previsto sabato 6 alle ore 10, e la spettacolare parata serale delle imbarcazioni, con partenza dal Porto Antico. Per tutto il fine settimana il lungolago sarà animato da esibizioni di artisti di strada, concerti all’aperto e stand gastronomici curati dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro.

Musei e storia navale

Sabato pomeriggio spazio alle visite guidate al Museo delle Officine dell’Acqua, che conserva un’importante collezione di scafi d’epoca, e al rimorchiatore a vapore “Gredo”, varato nel 1916 e restaurato nel 2013. Gli appassionati di storia potranno anche incontrare rievocatori in costume dell’Associazione Culturale Le Vie del Tempo.

Il programma

Giovedì 4 settembre : aperitivo e visita al Museo, concerto del Festival Lago Cromatico.

Venerdì 5 settembre : conferenza inaugurale su “Turismo Lento e Nautica Tradizionale”, incontro con Silvia Pareschi, concerto sul piroscafo Gredo.

Sabato 6 settembre : Palio delle Inglesine, prima prova della regata, esibizioni artistiche, parata di imbarcazioni, concerto serale sul Gredo.

Domenica 7 settembre: seconda prova della regata, premiazioni e aperitivo finale.

Informazioni utili

Maggiori dettagli, regolamenti e iscrizioni alla regata sul sito officinedellacqua.eu e su veledepocaverbano.com.