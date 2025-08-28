Lavora nel settore ittico: selezioni aperte in una nota azienda di Busto Arsizio
Randstad Italia e Compagnia del Mare organizzano un recruiting day per addetti al confezionamento e alla lavorazione del pesce. Contratto a tempo determinato, lavoro su turni e opportunità di crescita in un’azienda leader
Randstad Italia, filiale di Busto Arsizio (VA), in collaborazione con Compagnia del Mare S.r.l. (ex Fjord), leader mondiale nel settore ittico, organizza un Recruiting Day per la selezione di candidati da inserire nei reparti produttivi aziendali.
Figure ricercate
– Addetto al confezionamento alimentare
– Addetto alla lavorazione del pesce
L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la filiale Randstad di via Dante 12, Busto Arsizio.
Durante la giornata sarà possibile sostenere un colloquio conoscitivo diretto con i recruiter.
L’offerta nel dettaglio
– Contratto a tempo determinato
– Retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza
– Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì, su due turni
– Richiesta disponibilità a effettuare straordinari il sabato
– Sede di lavoro: Busto Arsizio (VA)
Attività previste
In base al profilo del candidato, l’inserimento potrà avvenire in uno dei seguenti reparti:
– Confezionamento alimentare
– Pesatura dei prodotti
– Controllo qualità
– Confezionamento manuale o mediante macchine semiautomatiche
– Etichettatura dei prodotti confezionati
– Lavorazione del pesce
– Pulizia del pesce manuale o con macchine semiautomatiche
– Filettatura
– Preparazione e salatura del prodotto
Requisiti richiesti
– Capacità di lavorare in team
– Precisione e attenzione ai dettagli
– Buona resistenza al freddo (ambiente a basse temperature)
– Disponibilità a lavorare su turni
Modalità di candidatura
È possibile partecipare direttamente presentandosi il giorno dell’evento oppure richiedere ulteriori informazioni scrivendo a busto@randstad.it o telefonando al numero 0331 623597.
L’azienda
Compagnia del Mare S.r.l. (ex Fjord) è da sempre il punto di riferimento nella produzione di ittici affumicati, quali principalmente salmone, spada, tonno. Nata nel 1969, offre ancora oggi i migliori prodotti, alla costante ricerca di una cultura gastronomica di alto livello.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.