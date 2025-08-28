Varese News

Lavora nel settore ittico: selezioni aperte in una nota azienda di Busto Arsizio

Randstad Italia e Compagnia del Mare organizzano un recruiting day per addetti al confezionamento e alla lavorazione del pesce. Contratto a tempo determinato, lavoro su turni e opportunità di crescita in un’azienda leader

Randstad Italia, filiale di Busto Arsizio (VA), in collaborazione con Compagnia del Mare S.r.l. (ex Fjord), leader mondiale nel settore ittico, organizza un Recruiting Day per la selezione di candidati da inserire nei reparti produttivi aziendali.

Figure ricercate

Addetto al confezionamento alimentare
Addetto alla lavorazione del pesce

L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la filiale Randstad di via Dante 12, Busto Arsizio.

Durante la giornata sarà possibile sostenere un colloquio conoscitivo diretto con i recruiter.

L’offerta nel dettaglio

– Contratto a tempo determinato
– Retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza
– Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì, su due turni
– Richiesta disponibilità a effettuare straordinari il sabato
– Sede di lavoro: Busto Arsizio (VA)

Attività previste

In base al profilo del candidato, l’inserimento potrà avvenire in uno dei seguenti reparti:

– Confezionamento alimentare
– Pesatura dei prodotti
– Controllo qualità
– Confezionamento manuale o mediante macchine semiautomatiche
– Etichettatura dei prodotti confezionati
– Lavorazione del pesce
– Pulizia del pesce manuale o con macchine semiautomatiche
– Filettatura
– Preparazione e salatura del prodotto

Requisiti richiesti

– Capacità di lavorare in team
– Precisione e attenzione ai dettagli
– Buona resistenza al freddo (ambiente a basse temperature)
– Disponibilità a lavorare su turni

Modalità di candidatura

È possibile partecipare direttamente presentandosi il giorno dell’evento oppure richiedere ulteriori informazioni scrivendo a busto@randstad.it o telefonando al numero 0331 623597.

L’azienda

Compagnia del Mare S.r.l. (ex Fjord) è da sempre il punto di riferimento nella produzione di ittici affumicati, quali principalmente salmone, spada, tonno. Nata nel 1969, offre ancora oggi i migliori prodotti, alla costante ricerca di una cultura gastronomica di alto livello.

Pubblicato il 28 Agosto 2025
