Lavori sulla Lecco-Tirano: «Un treno ogni 30 minuti prima delle Olimpiadi 2026»

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma che i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano procedono secondo i tempi previsti e saranno completati prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è rendere la tratta più veloce e accessibile con un treno ogni 30 minuti tra Milano e Tirano e un miglioramento complessivo del servizio.

Interventi nelle stazioni e lungo la linea

Gli interventi principali riguardano l’efficientamento dei binari di stazione, la velocizzazione degli itinerari e la realizzazione o adeguamento di sottopassi e marciapiedi. Priorità agli impianti di Mandello e Lierna, che si aggiungono ai lavori già in corso a Bellano e Ponte in Valtellina.

Previsti anche interventi su Colico, Lecco, Sondrio e Tirano, con riqualificazione dei fabbricati viaggiatori e adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità per garantire l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta.

Passaggi a livello e nuove tecnologie

Oltre alla soppressione di alcuni passaggi a livello, verranno introdotti nuovi sistemi di diffusione sonora delle informazioni. Tutto sarà pronto in tempo per i Giochi Olimpici, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei viaggiatori, sia che si tratti di turisti che di pendolari.

Servizi sostitutivi e coordinamento

Per limitare i disagi, dal 12 febbraio è attivo un tavolo di coordinamento con Regione Lombardia, Trenord, RFI, enti locali e realtà economiche e turistiche. Sono stati potenziati i servizi di autobus sostitutivi:

Navette Lecco-Colico ogni 15 minuti, prolungate fino a Chiavenna per sostituire i treni della linea R11.

Servizi diretti Lecco-Sondrio e Lecco-Tirano via superstrada, senza fermate intermedie.

Collegamenti orari per le linee R12 e R13, coordinati con le navette.

Sicurezza e gestione del traffico

Il Prefetto di Lecco ha istituito un tavolo per monitorare la situazione e prevenire criticità. Rafforzati i servizi di vigilanza, rimossi i cantieri nei weekend estivi e attivato lo stato di preallerta del Comitato Operativo di Viabilità. Secondo la Prefettura, finora i servizi sostitutivi stanno funzionando senza particolari problemi, anche nelle aree turistiche più frequentate.