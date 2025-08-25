Lavori sulla rete elettrica: martedì senz’acqua a Bregazzana
Lavori programmati sulla rete elettrica costringeranno a interrompere l’erogazione dell’acqua in diverse vie della zona Bregazzana a Varese tra le 8 e le 15
A causa di un’interruzione programmata della fornitura elettrica, martedì 26 agosto dalle 8 alle 15 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona di Bregazzana, a Varese. Lo comunica Lereti, gestore del servizio, che segnala possibili disagi in diverse vie del quartiere.
Le vie interessate dalla sospensione
Durante la fascia oraria indicata, potrebbero verificarsi interruzioni dell’erogazione idrica, cali di pressione,
possibile opalescenza dell’acqua.
Le vie coinvolte sono:
via Castelli
via Motta Antonio
via San Sebastiano
via Giglio
via Monte Martica
via Campetti
via Magnani
Al termine dei lavori potrebbero permanere fenomeni di torbidità nell’acqua. Lereti consiglia quindi di farla scorrere per qualche minuto prima dell’utilizzo.
Lereti: «Faremo il possibile per ridurre i disagi»
L’interruzione è legata a lavori programmati sulla rete elettrica da parte del distributore di energia, che rendono necessaria anche la sospensione dell’erogazione idrica.
«Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche e organizzative al fine di limitare il più possibile i disagi» – si legge nella comunicazione diffusa.
