Le bancarelle dei bambini nel centro di Busto Arsizio. Arriva il kids market

Sabato 6 settembre i bambini saranno protagonisti assoluti di una giornata all’insegna del riuso creativo e della solidarietà, nel cuore di Busto Arsizio

Un sabato speciale nel cuore di Busto Arsizio: sabato 6 settembre 2025 torna il “Kids Market”, il mercatino dei bambini organizzato dal Comitato Commercianti Centro Cittadino (CCCC). Un’occasione divertente e istruttiva per i più piccoli, che diventeranno per un giorno piccoli venditori tra le vie del centro.

Con un piccolo contributo di 5 euro, i bambini potranno allestire la propria bancarella e mettere in vendita giocattoli, libri, oggetti usati e creazioni fatte a mano. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Fondazione Bianca Garavaglia ETS, impegnata nella ricerca e cura dei tumori pediatrici.

L’iniziativa, giunta a una nuova edizione dopo il grande successo degli anni precedenti, vuole promuovere nei più giovani lo spirito imprenditoriale, il riuso e la solidarietà, trasformando le strade cittadine in un vivace e colorato villaggio del baratto e della creatività.

Un mercatino per crescere e condividere

Il Kids Market non è solo un evento commerciale in miniatura, ma un vero e proprio laboratorio di educazione civica e sociale: i bambini imparano il valore delle cose, a relazionarsi con le persone, a gestire il denaro e soprattutto a condividere, con un occhio di riguardo al sostegno di una causa importante.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e le bambine che desiderano partecipare come espositori. Per iscriversi o per scoprire i dettagli dell’evento è possibile visitare il sito ufficiale del CCCC: www.ccccbustoarsizio.it.

Un evento promosso da tutta la città

Il mercatino è realizzato grazie al supporto del Comune di Busto Arsizio, in collaborazione con Confcommercio e con la partecipazione attiva di partner e sponsor locali come Wall Street English e Kyron Lab.

L’evento si svolgerà per tutta la giornata del 6 settembre, tra le principali vie e piazze del centro storico, in un’atmosfera giocosa, sicura e adatta alle famiglie.