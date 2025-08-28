Le società sportive della Terra dei Due Laghi si presentano a Monate per la Festa dello Sport
Domenica 31 agosto al Parco di Monate un'intera giornata per provare le diverse discipline praticate nei paesi che abbracciano i Laghi di Comabbio e di Monate
Dopo il successo delle passate edizioni nei diversi Comuni della Comunità europea dello sport “La Terra dei Due Laghi”, la Festa dello sport torna anche quest’anno per celebrare l’importanza del movimento, dell’attività all’aria aperta e tutte le persone che si impegnano per promuovere lo sport sul territorio. L’appuntamento è domenica 31 agosto al Parco di Monate, in via Cadorna, accanto alla Canottieri Monate.
Un’intera giornata per provare le diverse discipline praticate nei paesi che abbracciano i Laghi di Comabbio e di Monate, incontrare le realtà sportive locali e vivere insieme una giornata spensierata di fine estate.
Il programma
La Festa dello sport comincia alle 11:00 con la cerimonia di apertura, alla quale partecipano le autorità di tutti i Comuni della “Terra dei Due Laghi”.
Subito dopo e per tutta la giornata fino alle 17:30 ci si può cimentare liberamente nelle diverse attività sportive preparate dalle società. Non serve nessuna attrezzatura, bastano una maglietta, delle scarpe da ginnastica e voglia di mettersi in gioco, per provare a completare il “passaporto dello sportivo”.
Durante la manifestazione è presente lo stand gastronomico. Una giornata, quindi, dedicata allo sport ma anche alla gioia di stare insieme e trascorrere una domenica di festa all’aria aperta.
