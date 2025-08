Libri usati in cerca di nuove letture: debutta a Materia il “bookday” del sabato

Un sabato speciale per chi ama leggere e per chi crede nel valore del riuso. Il 9 agosto, dalle 10.00 alle 16.00, la biblioteca di Materia Spazio Libero a Castronno lancia il suo primo mercatino del libri usati, all’interno del nuovo appuntamento estivo chiamato “bookday”.

L’idea è semplice e generosa: dare una seconda vita ai libri dimenticati, permettendo a chiunque di sfogliare e acquistare centinaia di titoli a basso costo, in un’atmosfera accogliente e informale. Romanzi, saggi, libri illustrati, per adulti e bambini: un’occasione per portarsi a casa storie nuove da leggere sotto l’ombrellone – o sul divano di casa.

«I libri sono come i gatti: hanno sette vite». E sabato sarà l’occasione giusta per aiutare un libro a rinascere, entrando a far parte di una nuova biblioteca domestica.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.