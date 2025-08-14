L’IIS Ponti di Gallarate rappresenterà la Lombardia al Campus nazionale “Sport e Legalità”
La 4ªB dell’indirizzo informatico parteciperà all’iniziativa promossa da Regione, Forze Armate e Ufficio Scolastico
Una sola classe per tutta la Lombardia, e arriva da Gallarate. La 4ªB dell’indirizzo informatico dell’IIS Andrea Ponti è stata ufficialmente selezionata per partecipare al Campus nazionale “Sport e Legalità”, in programma dal 15 al 19 settembre 2025 nella caserma militare “Silvano Abba” di Roma.
Un riconoscimento importante per gli studenti e per tutto l’istituto gallaratese, che prenderà parte a un progetto promosso da Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e Centro Sportivo dell’Esercito, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi i valori della legalità, del rispetto, della disciplina e della cittadinanza attiva.
Una settimana tra sport e formazione
Durante i cinque giorni di Campus, gli studenti saranno coinvolti in un programma intenso e articolato: atletica, nuoto, arti marziali, tiro a segno e pesistica, affiancati da momenti formativi su alimentazione, inclusione e rispetto delle regole. Le attività saranno condotte da atleti e da educatori delle Forze Armate, in un contesto pensato per valorizzare lo sport come strumento educativo e sociale.
Un riconoscimento per l’impegno e la resilienza
La selezione delle classi partecipanti ha riguardato l’intero territorio nazionale, con particolare attenzione agli istituti provenienti da contesti sociali complessi. In Lombardia, solo una classe è stata ammessa al progetto: la 4ªB del Ponti. «È un traguardo che ci rende molto orgogliosi – scrivono i rappresentanti d’istituto –. Rappresentare tutta la Lombardia in un’iniziativa di questo tipo è un’opportunità unica».
Al termine dell’esperienza, i ragazzi dell’istituto gallaratese si sono resi disponibili a raccontare quanto vissuto attraverso foto, testimonianze e materiali che possano far conoscere anche al pubblico l’importanza educativa di questo progetto.
