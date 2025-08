Lombardia prima in Italia per spettatori e proiezioni cinematografiche: 8,8 milioni di euro dalla Regione per rafforzare il settore

Con 14,7 milioni di spettatori nel 2024 e quasi mezzo milione di film proiettati, la Lombardia si conferma la prima regione italiana per partecipazione e offerta cinematografica. Il dato emerge dal Rapporto SIAE 2024 – Annuario statistico dello spettacolo e racconta un settore in crescita, che la Regione ha deciso di sostenere con un piano di investimenti da 8,8 milioni di euro.

Il primato della Lombardia nei numeri del cinema

Secondo i dati SIAE, nel 2024 la Lombardia ha rappresentato il 20% del pubblico cinematografico nazionale e il 18% delle proiezioni complessive. Con 386 organizzatori attivi e oltre 1.700 imprese del settore audiovisivo, la regione conta più di 16.000 addetti, pari al 18,6% del totale nazionale. Numeri che confermano il radicamento dell’industria cinematografica sul territorio lombardo.

I fondi regionali per produzioni e sale

L’assessore alla Cultura Francesca Caruso ha annunciato che la Regione destinerà 5 milioni di euro, distribuiti tra il 2025 e il 2026, per sostenere attività di spettacolo e interventi di adeguamento tecnologico e strutturale. A questi si aggiungono misure mirate per la produzione e la scrittura:

“Lombardia per il Cinema”, seconda edizione del bando da 3 milioni di euro per produzioni cinematografiche, seriali e documentarie ambientate in Lombardia.

300.000 euro per la scrittura di sceneggiature, destinati a sostenere autori e case di produzione nello sviluppo di storie ispirate al territorio.

«La scrittura è il primo atto creativo, quello che dà forma e voce alle idee – ha sottolineato Caruso – per questo abbiamo scelto di affiancare al bando per la produzione anche un incentivo specifico per chi scrive».

Next, il bando per le sale indipendenti

Non solo produzioni e autori: la Regione interviene anche a sostegno delle sale cinematografiche indipendenti con il bando Next – Linea F, che stanzia 500.000 euro per progetti dedicati all’avvicinamento del pubblico e alla programmazione di qualità. Le domande possono essere presentate fino al 18 settembre.

«Le sale sono presìdi culturali fondamentali, soprattutto nei piccoli comuni e nei quartieri – ha aggiunto Caruso – con Next vogliamo rafforzarle e renderle accessibili».