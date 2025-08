Lorenzo Lischetti, da Germignaga allo Spezia: il miglior giovane della Serie D passa in Serie B

Il miglior giovane della Serie D arriva da Germignaga e si prepara a fare il salto nel calcio professionistico. Lorenzo Lischetti, attaccante classe 2006, è stato ceduto allo Spezia, club che milita in Serie B, dopo una stagione da protagonista con il Gozzano.

Il riconoscimento come “Miglior Giovane” della massima serie dilettantistica gli è stato consegnato lo scorso 13 giugno, durante la dodicesima edizione del “D Club”, evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport, ospitato al Teatro Rossini di Roma.

Una stagione da incorniciare

Lischetti ha disputato un campionato di altissimo livello nel Girone A di Serie D, segnando 11 reti e fornendo 4 assist in 35 presenze. Numeri che hanno contribuito in modo determinante alla qualificazione del Gozzano ai playoff e che hanno attirato l’attenzione di diversi club professionistici.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neppure agli osservatori della Rappresentativa di Serie D, con la quale ha partecipato al prestigioso Torneo di Viareggio, ulteriore vetrina per il giovane talento varesotto.

Dalla Serie D alla B: la nuova avventura allo Spezia

Dopo il premio e la ribalta nazionale, per Lischetti è arrivata la chiamata dello Spezia, che punta su di lui per il futuro. Il trasferimento segna per l’attaccante l’esordio tra i professionisti e apre una nuova fase della sua carriera.

La comunità di Germignaga segue con orgoglio il percorso del giovane calciatore, diventato in pochi mesi una delle promesse più interessanti del panorama calcistico italiano.

Le prospettive

Il passaggio allo Spezia rappresenta un’occasione di crescita importante: Lischetti avrà l’opportunità di confrontarsi con una categoria più impegnativa e di misurarsi con compagni e avversari di livello superiore.

Per il ragazzo classe 2006 si prospetta un’estate intensa: il futuro è tutto da scrivere, ma il talento non manca.