Lotta agli insetti alieni: Regione stanzia 3,7 milioni, a Varese arriveranno 400.000 euro

Regione Lombardia ha approvato la prima tranche del bando SRD06 “Investimenti per il ripristino e la prevenzione del potenziale produttivo agricolo”, destinando complessivamente 3,7 milioni di euro a 74 domande ammesse in tutta la regione.

Gli interventi finanziati

Il bando sostiene l’acquisto e l’installazione di strumenti di prevenzione contro insetti nocivi da quarantena, come il coleottero giapponese, la cimice asiatica, la mosca dell’olivo e altri parassiti che minacciano coltivazioni di mele, pere e ulivi. I contributi coprono l’80% della spesa e riguardano reti antinsetto, attrezzature per trattamenti e sistemi di protezione del verde.

Il dato di Varese

Per la provincia di Varese sono stati finanziati cinque progetti per un totale di 400 mila euro. Un sostegno importante per le aziende locali, particolarmente impegnate nel comparto frutticolo e vivaistico.

Piano triennale da 10 milioni

L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi ha ricordato che l’iniziativa rientra in un piano triennale da 10 milioni di euro:

«Prevenire l’ingresso e la diffusione di insetti da quarantena – sottolinea – non è solo un’esigenza aziendale, ma un interesse collettivo per tutelare la qualità del nostro sistema agricolo».

Di seguito il riparto della misura, suddiviso per provincia, numero beneficiari e fondi assegnati.

Sondrio, 46, 2.200.000 euro;

Mantova, 11, 442.330 euro;

Brescia, 5, 168.200 euro;

Varese, 5, 400.000 euro;

Monza e Brianza, 3, 357.500 euro;

Milano, 2, 97.500 euro;

Como, 1, 26.250 euro,

Lecco, 1, 20.790 euro

Nuove aperture del bando sono previste entro la fine del 2025 e nel 2026.