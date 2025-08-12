Luino accoglie i giovani dello Youth Camp Internazionale

La città di Luino meta dei ragazzi e delle ragazze dello Youth Camp Internazionale, svoltosi dal 5 all’8 agosto 2025. Per quattro giorni, il territorio luinese è stato teatro di incontri, attività ed escursioni, accogliendo 36 giovani tra i 14 e i 17 anni provenienti da Bad Säckingen (Germania), Sanary-sur-Mer (Francia) e Nagai (Giappone), accompagnati da educatori e accolti da 12 coetanei luinesi e 8 accompagnatori adulti ospiti presso la “Casa per ferie Gesù Bambino” a Cerro di Laveno Mombello.

L’iniziativa rientra nel progetto Gemellaggio del Comune di Luino che promuove il territorio consolidando i legami storici di amicizia tra città europee e internazionali.

L’arrivo, martedì 5 agosto, alla stazione di Luino, dove i ragazzi hanno dato ufficialmente il via a un’esperienza multiculturale pensata per promuovere dialogo, inclusione e conoscenza reciproca. Un modo per unire paesi anche lontani culturalmente, pensando all’Italia e al Giappone, in momenti di svago e spensieratezza sicuramente accrescitivi per i protagonisti.

Il programma, ricco e variegato, ha proposto escursioni naturalistiche, laboratori, visite istituzionali e momenti conviviali. Il primo giorno è stato dedicato all’accoglienza con una passeggiata nel centro storico luinese, seguita dalla cena e attività serali dove gli ospiti hanno potuto ammirare gli scorci più belli della Città, con i coetanei luinesi a fare da guida. (non credo sia corretto perché dopo la cena sono rimasti a Laveno).

Mercoledì 6 agosto, i partecipanti hanno visitato lo storico mercato settimanale di Luino, per poi avventurarsi in una camminata da Luino a Bonga, con pranzo panoramico al Belvedere. Questa attività è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Traccia Minima, esperti conoscitori del territorio e promotori di progetti inclusivi. Nel pomeriggio, discesa verso Colmegna fino alla spiaggia della frazione perla luinese.

Giovedì 7 agosto giornata all’insegna della scienza e dello sport: al mattino è stata organizzata una visita al Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra. Una esperienza altamente formativa e basata non solo sull’importanza della conoscenza scientifica ma anche sulla condivisione dei valori e di una visione di Europa unita dove le giovani generazioni possano costruire insieme il futuro. In quella sede i ragazzi hanno partecipato a laboratori pratici scoprendo la storia dei centri di ricerca europei. Esperienza molto formativa quella nella cittadella scientifica del JRC, e più nello specifico nel laboratorio ESA dedicato alle prove strutturali degli edifici. I ragazzi hanno realizzato dei modellini di strutture che sono stati poi sottoposti alle simulazioni sismiche.

Dopo pranzo ci si è recati al campo sportivo del Lido di Luino, dove i protagonisti dello Youth Camp hanno preso parte alle attività sportive della Canottieri Luino. Qui hanno potuto avvicinarsi a diverse discipline lacustri (canottaggio e canoa). Messe le barche in acqua, nella più totale sicurezza, hanno effettuato una escursione a remi lungo la costa ammirando nell’interezza la città affacciata sul Maggiore.

La giornata si è chiusa con una cena speciale alla presenza del sindaco di Luino, Enrico Bianchi e dell’assessore con delega al gemellaggio, Serena Botta. Un momento particolarmente emozionate a chiusura di questa quattro giorni, con i saluti, la consegna degli attestati di partecipazione e la sottoscrizione del patto di amicizia tra i ragazzi. Presente alla serata anche l’assessore al turismo e sport di Laveno Mombello, Barbara Sonzogni, che ha portato i saluti dell’amministrazione, felice di aver ospitato il gruppo sul proprio territorio.

Venerdì 8 agosto è stato l’ultimo giorno dello Youth Camp. Un arrivederci che si spera porti con sé nuovi legami, esperienze e senso di appartenenza ad una comunità internazionale fatta di soli valori positivi.

L’assessore Serena Botta commenta: “Sono stati giorni di opportunità per questi ragazzi, un’esperienza che va ben oltre alla mera scoperta del nostro bellissimo territorio e al divertimento. Mi piacerebbe che tutti loro portassero con sé non solo il ricordo di Luino ma che cosa hanno potuto imparare da ogni altro compagno di Youth Camp”.

Termina il sindaco di Luino, Enrico Bianchi: “Trovare valore nella diversità culturali è l’obbiettivo principale di questa iniziativa che l’amministrazione ha voluto, con tanto impegno, mettere in atto anche quest’anno. Ma non solo, è un voler puntare sui giovani, sulla loro voglia di fare e sulla loro energia per poter provare a costruire un futuro che sia migliore del presente”.