Varese News

Archivio

L’ultimo saluto dell’ippica a Fulvio Mazzoleni, allevatore di cavalli e Alberto da Giussano al Palio di Legnano

All'estremo saluto cristiano a Turate, tanta gente sia cittadini che personaggi del settore cavalli ha voluto dimostrare una sincera amicizia e vicinanza ai famigliari

lutto mazzoleni

Si sono svolti oggi, martedì 12 agosto, nella chiesa parrocchiale di Turate, i funerali di Fulvio Mazzoleni, addestratore, allevatore, cavaliere di cavalli Pura Raza Espanola, ma anche apprezzato interprete per oltre dieci anni, dal 2007 al 2027, del leggendario Alberto da Giussano al Palio di Legnano.

All’estremo saluto cristiano, tanta gente sia cittadini che personaggi del settore cavalli ha voluto dimostrare una sincera amicizia e vicinanza ai famigliari.

«Si è dovuto arrendere alla sfortuna, oltre che alla malattia, proprio lui che era la perfetta personificazione dello spirito combattente», così lo ricordava la rivista specializzata Cavallo Magazine, ricordano altresì l’attività svolta nel suo centro ‘El caballo Andaluz’ di Turate «dove cresceva puledri e allievi con la stessa attenzione e passione».

Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.