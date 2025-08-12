L’ultimo saluto dell’ippica a Fulvio Mazzoleni, allevatore di cavalli e Alberto da Giussano al Palio di Legnano
All'estremo saluto cristiano a Turate, tanta gente sia cittadini che personaggi del settore cavalli ha voluto dimostrare una sincera amicizia e vicinanza ai famigliari
Si sono svolti oggi, martedì 12 agosto, nella chiesa parrocchiale di Turate, i funerali di Fulvio Mazzoleni, addestratore, allevatore, cavaliere di cavalli Pura Raza Espanola, ma anche apprezzato interprete per oltre dieci anni, dal 2007 al 2027, del leggendario Alberto da Giussano al Palio di Legnano.
All’estremo saluto cristiano, tanta gente sia cittadini che personaggi del settore cavalli ha voluto dimostrare una sincera amicizia e vicinanza ai famigliari.
«Si è dovuto arrendere alla sfortuna, oltre che alla malattia, proprio lui che era la perfetta personificazione dello spirito combattente», così lo ricordava la rivista specializzata Cavallo Magazine, ricordano altresì l’attività svolta nel suo centro ‘El caballo Andaluz’ di Turate «dove cresceva puledri e allievi con la stessa attenzione e passione».
