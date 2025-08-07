Malnate Sostenibile presenta quattro osservazioni al Pgt con raccolta firme. “Ora un confronto aperto”

Malnate Sostenibile ha depositato oggi presso gli uffici comunali di Malnate quattro osservazioni al Piano di Governo del Territorio (PGT), sostenute da una raccolta firme.

Le osservazioni, spiega Malnate disponibile, “sono state redatte per dare voce ai cittadini preoccupati per l’impatto delle future trasformazioni urbanistiche e toccano diversi aspetti del nuovo piano. Tra queste la tutela delle aree verdi, il contenimento del consumo di suolo, la viabilità e la destinazione di alcune aree a nuovi insediamenti commerciali”.

L’osservazione più significativa riguarda il pratone di via Colombo, dove è prevista una nuova area commerciale. Molti dubbi sorgono sulla sua necessità, considerando che non si avrebbe la certezza della sua destinazione: “negozio discount? drugstore? bazaar? ristorante all you can eat? L’osservazione chiede invece la realizzazione di una semplice striscia di parcheggi, ritenuta l’unica vera necessità della zona; al fine di salvaguardare questo polmone verde di Gurone. Sono state raccolte ben 200 firme in appena due settimane, in piena estate – un numero che supera di gran lunga le preferenze ottenute dagli attuali consiglieri comunali di maggioranza che voteranno questo PGT”.

È stata inoltre presentata un’osservazione per chiedere la salvaguardia del prato di via Caprera, attualmente minacciato dalla previsione di un altro parcheggio. Altre due osservazioni riguardano via Libia e via Somalia, aree oggi trascurate nel cuore della città, che meritano interventi pensati con criteri di sostenibilità e reale utilità.

“Le firme di così tanti cittadini – conclude Malnate Sostenibile – testimoniano una crescente attenzione della popolazione verso le scelte urbanistiche che plasmeranno il volto Malnate nei prossimi anni. I promotori hanno espresso l’auspicio che la giunta Cannito prenda in seria considerazione le proposte, garantendo un confronto aperto e trasparente, cosa che fin ora non è avvenuta”.