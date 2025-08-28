Varese News

Gallarate/Malpensa

Maltempo, annullata la chiusura notturna sulla D08 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate

La chiusura prevista dalle 22 di giovedì 28 agosto alle 6 di venerdì 29 sul tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate è stata sospesa per l’allerta meteo

Generico 25 Aug 2025

La chiusura notturna della Diramazione Gallarate-Gattico, prevista tra la sera di giovedì 28 e la mattina di venerdì 29 agosto, è stata annullata a causa del maltempo. Il tratto interessato era quello compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione dell’autostrada A8 Milano-Varese.

Niente stop sulla D08 tra il 28 e il 29 agosto

L’intervento, previsto dalle 22:00 di giovedì alle 6:00 del mattino successivo, è stato rinviato per motivi di sicurezza legati al peggioramento delle condizioni meteo. La decisione è stata comunicata da Autostrade per l’Italia nella giornata di oggi, giovedì 28 agosto.

Viabilità regolare, rinvio a data da destinarsi

Al momento non è stata indicata una nuova data per l’intervento, che potrebbe essere riprogrammato nei prossimi giorni, compatibilmente con l’evoluzione del meteo. La viabilità lungo il tratto resta quindi regolare nella notte tra il 28 e il 29 agosto.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.