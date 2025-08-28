Maltempo, annullata la chiusura notturna sulla D08 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate

La chiusura notturna della Diramazione Gallarate-Gattico, prevista tra la sera di giovedì 28 e la mattina di venerdì 29 agosto, è stata annullata a causa del maltempo. Il tratto interessato era quello compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione dell’autostrada A8 Milano-Varese.

Niente stop sulla D08 tra il 28 e il 29 agosto

L’intervento, previsto dalle 22:00 di giovedì alle 6:00 del mattino successivo, è stato rinviato per motivi di sicurezza legati al peggioramento delle condizioni meteo. La decisione è stata comunicata da Autostrade per l’Italia nella giornata di oggi, giovedì 28 agosto.

Viabilità regolare, rinvio a data da destinarsi

Al momento non è stata indicata una nuova data per l’intervento, che potrebbe essere riprogrammato nei prossimi giorni, compatibilmente con l’evoluzione del meteo. La viabilità lungo il tratto resta quindi regolare nella notte tra il 28 e il 29 agosto.