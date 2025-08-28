Maltempo, annullata la chiusura notturna sulla D08 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate
La chiusura prevista dalle 22 di giovedì 28 agosto alle 6 di venerdì 29 sul tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate è stata sospesa per l’allerta meteo
La chiusura notturna della Diramazione Gallarate-Gattico, prevista tra la sera di giovedì 28 e la mattina di venerdì 29 agosto, è stata annullata a causa del maltempo. Il tratto interessato era quello compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione dell’autostrada A8 Milano-Varese.
Niente stop sulla D08 tra il 28 e il 29 agosto
L’intervento, previsto dalle 22:00 di giovedì alle 6:00 del mattino successivo, è stato rinviato per motivi di sicurezza legati al peggioramento delle condizioni meteo. La decisione è stata comunicata da Autostrade per l’Italia nella giornata di oggi, giovedì 28 agosto.
Viabilità regolare, rinvio a data da destinarsi
Al momento non è stata indicata una nuova data per l’intervento, che potrebbe essere riprogrammato nei prossimi giorni, compatibilmente con l’evoluzione del meteo. La viabilità lungo il tratto resta quindi regolare nella notte tra il 28 e il 29 agosto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.