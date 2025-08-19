Maltempo: è allerta arancione per l’arrivo di temporali e grandine

È allerta arancione da questa sera per l’arrivo della perturbazione che porterà temporali anche di forte intensità. L’allerta, di “attenzione moderata” è arrivata dalla centrale operativa della Protezione civile lombarda e riguarda l’area dei laghi e delle Prealpi nel Varesotto.

L’inizio della fase critica è indicata alle 21 di questa sera, martedì 19 agosto, mentre solo nella giornata di domani la Protezione civile sarà in grado di indicare la fine del momento critico. È prevista anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Le previsioni definiscono probabile lo sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino sin dal pomeriggio ma è in serata che si annuncia un ulteriore aumento dell’instabilità su Prealpi e Pianura Occidentali con probabili rovesci e temporali, localmente intensi, in prosecuzione nel corso della notte su mercoledì 20/08.

Non si esclude la grandine di piccole medie dimensioni associata a precipitazioni localmente molto forti e persistenti.

Per la giornata di domani, 20 agosto, si prevedono rovesci e temporali in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, dai settori di Alta-Media Pianura verso Alpi e Prealpi, dove su quest’ultimo settore sono maggiormente probabili precipitazioni localmente molto forti.

Dal mattino e per l’intera giornata di domani, mercoledì 20 agosto, sono annunciati nuovi passaggi temporaleschi con coinvolgimento dell’intera regione, ma con particolare riferimento alla Pianura. Localmente, si prevedono temporali di forte intensità, seppur permanga elevata incertezza nella localizzazione degli stessi; nel complesso, la fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente molto forti con cumulate abbondanti.