Maltempo in provincia di Varese: oltre 20 interventi dei vigili del fuoco nella giornata di venerdì

Sono stati più di venti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Varese e provincia nella giornata di venerdì 29 agosto sul territorio della provincia di Varese, a causa della violenta ondata di maltempo che ha investito l’area.

Alberi caduti, smottamenti e allagamenti

Le squadre di intervento sono state impegnate soprattutto per la rimozione di piante cadute sulla sede stradale, che hanno reso difficoltosa la viabilità in diversi comuni. Non sono mancati inoltre piccoli smottamenti che hanno interessato tratti collinari e zone periferiche.

A completare il quadro degli interventi anche gli allagamenti di scantinati e locali interrati, colpiti dall’intensa pioggia caduta tra giovedì e venerdì.



Interventi diffusi sul territorio

Gli interventi, distribuiti in diversi comuni della provincia, hanno richiesto il supporto di più distaccamenti dei vigili del fuoco, coordinati dal comando provinciale di Varese. Non si segnalano feriti, ma i disagi per la viabilità e per alcune abitazioni sono stati significativi.