Marcinelle, Fontana: “Il ricordo della tragedia monito per la sicurezza sul lavoro”
L’8 agosto è la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo: nel 1956, nella miniera di Marcinelle, in Belgio, persero la vita 262 minatori, in gran parte italiani
«Un episodio che – commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ricordando la terribile tragedia – è entrato nella storia e mantiene la sua drammatica attualità ogni volta che i fatti di cronaca ci danno testimonianza di nuovi incidenti sui luoghi di lavoro».
«Siamo da tempo impegnati – continua – per garantire ai lavoratori condizioni ambientali sempre più sicure e rispettose della dignità umana, considerando inaccettabile il fatto che si possa morire o restare menomati nello svolgimento della propria attività, privando le famiglie degli affetti più cari».
«Anche da Palazzo Lombardia – conclude il governatore – vogliamo unirci nel ricordo del sacrificio dei 136 minatori italiani che persero la vita a causa della mancata adozione di adeguate misure che potevano garantirne l’incolumità. A nome della Giunta regionale voglio rendere dunque un commosso omaggio alle vittime del disastro di Marcinelle».
