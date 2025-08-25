Marco e Nicolò, dieci anni dopo: la messa in suffragio a Masnago
Lunedì 25 agosto (ore 21) la cerimonia in memoria di Fiori e De Peverelli, i due giovani atleti varesini scomparsi in un tragico incidente in Salento
Dieci anni fa la comunità varesina – e in particolare quella sportiva – fu sconvolta dalla notizia del tragico incidente mortale che costò la vita a due giovani atleti, l’hockeysta su ghiaccio Marco Fiori e il giocatore di football americano Nicolò De Peverelli.
I due giovani erano in vacanza nel Salento e perirono in un tragico schianto nei pressi di Nardò nel quale restarono feriti anche alcuni loro amici. Da allora la Varese sportiva non ha smesso di ricordarli: a De Peverelli è stato intitolato il campo sportivo di San Fermo dove giocano i “Gorillas”, la squadra in cui militava; i Mastini hanno invece ritirato la maglia numero 57, e quando i gialloneri vinsero la IHL la mostrarono nelle foto ricordo (diversi giocatori erano stati compagni di squadra di Fiori).
Oggi – lunedì 25 agosto – è prevista la santa messa in suffragio di Nico e Kito: sarà celebrata a partire dalle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Masnago come era già accaduto negli anni precedenti.
