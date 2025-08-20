A Materia uno sportello aperto da martedì 2 settembre per associazioni, volontari e singoli cittadini

Materia, la nuova sede di VareseNews, diventa una nuova casa per le associazioni e per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato.

A partire da martedì 2 settembre, ogni settimana dalle 14:00 alle 16:00 sarà attivo uno sportello gratuito, gestito da un’operatrice del CSV Insubria. Un’opportunità per raccontarsi, ricevere supporto e orientarsi nel panorama del terzo settore.

Il progetto è il frutto di una collaborazione tra VareseNews e il Servizio di Volontariato di Varese e Como, pensato per dare visibilità e voce a tutte le realtà associative, grandi e piccole, che operano sul territorio.

Materia: uno spazio per le storie, idee e progetti



Materia non è solo un luogo fisico, ma un vero e proprio centro di condivisione e crescita. Grazie a questa iniziativa, associazioni, gruppi informali, volontari e singoli cittadini potranno incontrarsi, scambiarsi esperienze e accedere a informazioni utili per sviluppare o migliorare la propria attività. Una casa aperta al territorio, dove ogni storia e progetto trova spazio per crescere.

A chi è rivolto?



L’ingresso è gratuito e libero, senza necessità di prenotazione.

Lo sportello è pensato per tutti: associazioni già attive, gruppi giovani, volontari e anche per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato o cerca opportunità locali.

Chi troverai allo sportello?



Tutti i martedì, Eva Pugina, un’operatrice CSV sarà disponibile per ascoltarti, darti supporto e orientarti su temi legati alla vita associativa. Potrai raccontare la tua storia, chiedere informazioni su come dare vita a un progetto, oppure approfondire tematiche burocratiche e amministrative.







CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it