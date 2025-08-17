Mattia Bellucci trionfa negli USA: vittoria nel Challenger di Sumter

L’avvicinamento di Mattia Bellucci agli US Open di tennis è impreziosito da una perla: per la quarta volta in carriera il mancino di Castellanza vince un torneo Challenger, il livello subito al di sotto del circuito principale (ATP).

Il 24enne varesotto ha completato una settimana notevole a Sumter, in North Carolina, vincendo il Serve First Open, rassegna sul cemento con un montepremi totale di 200mila dollari e con 125 punti ATP in palio per il vincitore, finiti direttamente a consolidare il ranking di Bellucci che nel suo cammino non ha perso neppure un set. (foto FITP)

La finale si è conclusa in anticipo sul programma, perché l’avversario di Mattia – il kazako Aleksander Shevchenko – è stato costretto al ritiro nel mezzo del secondo set per un problema fisico che neppure l’intervento del fisioterapista è riuscito a risolvere. A quel punto però Bellucci era già in vantaggio nel punteggio: l’azzurro aveva infatti vinto il primo set al tie-break e si trovava avanti 3-1 e 30-40 nel secondo parziale.

I due avversari avevano duellato con grande equilibrio nel primo set: dopo un break per parte Bellucci e Shevchenko non avevano più sbagliato e si erano presentati allo “spareggio” con grandi aspettative. Equilibrio confermato nel tie-break con un solo mini-break per parte, ma sul 5-5 il kazako ha chiesto troppo a una palla corta poco incisiva su cui Bellucci si è avventato per conquistare un set ball prontamente realizzato sulla propria battuta. Poi, in avvio di secondo set, l’altro break dell’allievo di Fabio Chiappini seguito dalla sospensione medica richiesta da Shevchenko: quest’ultimo è rientrato per qualche scambio per poi alzare bandiera bianca.

Bellucci non vinceva un Challenger dal 2023 a Cassis, in Francia, anche perché da tempo è impegnato soprattutto nel circuito maggiore. Prima di quel successo erano arrivate le vittorie (nel 2022) di Saint-Tropez e Vilnius sempre sul cemento, la sua superficie prediletta. Con il successo di Sumter la classifica del castellanzese torna a migliorare: dovrebbe infatti tornare numero 63 al mondo eguagliando il proprio best ranking in carriera.